Raúl Meraz se registra como aspirante a Presidencia de Gómez Palacio

Raúl Meraz Ramírez se registró este domingo 9 de marzo ante la Comisión estatal de procesos internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como aspirante a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio. Señaló que este registro representa para él su proyecto de vida.

"Es un proyecto de vida. Toda mi vida. Desde hace 29 años he caminado en este partido y este sería el honor mas grande, poder estar en este espacio. Me siento muy contento por el arropamiento que me hace la gente del partido, de Gómez. Estoy para dar lo mejor de mí. Yo espero que podamos todos abonar en lo que anhelamos de nuestra ciudad", aseguró Meraz.

Destacó que las expectativas son que haya mucho acuerdo y consenso, así como reunir las voces de todos los que se consideran que no han sido escuchados: "Vamos a acercarnos con ellos, que sientan que hay viabilidad en sus ideas, en sus demandas y que juntos podamos construir un proyecto de todos . Mi compromiso, mi trabajo, mi carrera, mi honestidad, lo que yo pueda siempre en los diversos lugares en donde me he desempeñado, hoy los pongo en la mesa para que sean por el bien de Gómez Palacio", señaló.

Le acompañó al registro su familia, así como el presidente del PRI en Gómez Palacio, Carlos Taboada y otros priístas como la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rocío Rebollo Mendoza y el exalcalde de Gómez Palacio, Octaviano Rendón, el cenecista Pedro Luna, la exdiputada local, Gaby Hernández "La China" y el diputado local, Ernesto Herrera Alanís, entre otros.

Como se informó con oportunidad, Raúl Meraz se separó del cargo de subsecretario de Gobierno en La Laguna de Durango para buscar la alcaldía de Gómez Palacio . En cuanto a una candidatura común entre el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN), Meraz señaló que ya se ha estado platicando con Acción Nacional y que hay intereses de ocupar espacios o posiciones y que se construirán acuerdos al interior de los partidos pero que la idea es sumar.

"Tenemos toda la expectativa en positivo de que será así. Por supuesto que la última palabra la tienen los dirigentes de los partidos", dijo entonces.