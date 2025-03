Raúl Meraz buscará la Alcaldía de Gómez Palacio; se separa del cargo de Subsecretario de Gobierno 

Raúl Meraz Ramírez se separó del cargo de subsecretario de Gobierno en La Laguna de Durango para buscar la Alcaldía de Gómez Palacio, por lo cual responderá a la convocatoria interna del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"El día de hoy hago oficial mi separación del cargo en donde yo ya he solicitado ya licencia para desprenderme de ahí con el ánimo de estar en condiciones, primero, jurídicas, segundo, en apego estricto a la ética de no utilizar los medios públicos y de gobierno para intereses políticos. En esa congruencia me he separado del cargo pues está corriendo la convocatoria del Partido Revolucionario Institucional para elegir candidato o candidata a la presidencia municipal de Gómez Palacio y la ley obliga que quienes aspiran a este espacio se tienen que retirar 90 días antes del día de la elección así es que en tiempo y forma la he solicitado. Yo ya estoy reuniendo los requisitos", dijo Meraz.

En cuanto a una candidatura común entre el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) Meraz señaló que ya se ha estado platicando con Acción Nacional y que hay intereses de ocupar espacios o posiciones y que se construirán acuerdos al interior de los partidos pero que la idea es sumar.

"Tenemos toda la expectativa en positivo de que será así. Por supuesto que la última palabra la tienen los dirigentes de los partidos. Yo me siento listo, preparado, con madurez política, personal, familiar para este proceso así es que resta esperar las condiciones de esta convocatoria", dijo Meraz, quien dijo que habrá de buscar la unidad y coincidencia al interior de su partido desde donde ha tenido la oportunidad, a lo largo de su carrera, de sumarse a otros proyectos políticos y dijo estar muy agradecido con el gobernador, Esteban Villegas Villarreal.

Recordó que fue el mandatario quien le invitó al cargo del subsecretario demostrando la apertura de espacios con los laguneros: "Fue una posición que yo agradezco mucho porque me honra haber estado ahí primero como gomezpalatino y como lagunero haber tenido el cargo cuando en otras épocas este cargo era ocupado por gente que venía de la capital del estado y el que el Gobernador Esteban haya puesto este espacio para que un lagunero, en este caso mi persona, lo hubiera desempeñado pues yo lo agradezco mucho", dijo Meraz.

Destacó la coordinación interinstitucional con las dependencias del estado las reuniones de gabinete en la región Laguna replicando la inercia que trae el gobernador con su gabinete así como estrategias exitosas como la mesa de construcción de paz y seguridad así como la estrategia "Vive" que llegó a todos los municipios de La Laguna.

Agradeció la disposición de la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, para trabajar en coordinación entre el estado y municipio y de este modo llevar a la ciudadanía todos los servicios de gobierno con una política de puertas abiertas.

Raúl Meraz dijo que se encuentra sumando voluntades de amigas y amigos que coinciden en su proyecto "que es un proyecto de nuestra ciudad que hay que cuidar. Que todo mundo sienta que puede ser escuchado en este proyecto. Yo estaré receptivo, con respeto a la ley como lo marca la Constitución y las leyes electorales así como los documentos de nuestro partido", aseguró Meraz.

Mencionó que el registro será el domingo 9 de Marzo conforme lo que señala la convocatoria, que es la comisión de postulación de candidatos en el Comité Directivo Estatal del PRI en la capital de Durango.