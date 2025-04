Raquel Bigorra revela el motivo del fin de su amistad con Daniel Bisogno, ¿Qué dijo?

Raquel Bigorra ha vuelto a hablar sobre el conflicto que marcó su relación con el fallecido conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno.

Hace unas semanas, la exconcursante de La casa de los famosos México afirmó que no tenía motivos para disculparse. Sin embargo, ahora parece que aún quedan cosas por decir sobre su antigua amistad con el actor y presentador.

Durante una entrevista con la periodista Vicky López, Bigorra fue cuestionada nuevamente acerca de las razones que la llevaron a romper definitivamente su vínculo con Bisogno, con quien en su momento compartió una estrecha amistad.

Fue en el año 2019 cuando terminó por romperse la amistad de varios años entre Daniel Bisogno y Raquel Bigorra, después de que él la acusara de presuntamente filtrar información de su vida privada y se llegó a especular que la cubana le había hecho “brujería” a Daniel.

La amistad entre Bisogno y Bigorra se volvió tan cercana que él fue padrino de la hija de Raquel, mientras que ella se convirtió en su gran cómplice en momentos clave de su vida, como sus relaciones sentimentales y proyectos laborales. Juntos llevaron a cabo exitosos programas como Tempranito, Viva la Mañana y su propio show, Raquel y Daniel.

La conductora explicó que, tras el escándalo, su imagen quedó dañada y cuestionó los motivos de Daniel para atacarla. Aclaró que nunca vendió información de su examigo y agradeció el apoyo recibido, aunque reconoció que su círculo social se redujo debido al conflicto.

"Había amigos que me hablaban para externarme su apoyo y lo agradecía, pero no los volvía a ver, porque no quería que me involucraran. Necesitaba sanar. Lo que viví fue muy desagradable, estaba de gira y me sacaron del teatro… ", dijo Bigorra.