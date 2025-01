Quitan rotonda en blvr. Rebollo

Aunque originalmente se proyectó colocar una rotonda en el periférico de Gómez Palacio (bulevar Ejército Mexicano) incluida en la obra de rehabilitación integral del bulevar Rebollo Acosta, mismo que conecta con la vialidad antes citada, finalmente la rotonda fue eliminada y ya no se hará, pues tras un análisis de flujo vial se determinó que en realidad no es necesaria.

"En el proyecto original se había proyectado una rotonda similar a la del Giro Independencia, no exactamente igual, porque la de aquí era oval, aquella es totalmente circular; son especificaciones diferentes pero ya una vez que se hizo el estudio para contratar lo que ahorita estamos construyendo se tomó la determinación de que no era necesaria", informó el director de Obras Públicas del Municipio de Gómez Palacio, Juan Salazar Reyes.

El funcionario explicó que las rotondas se colocan regularmente para eliminar el sistema de semaforización y que en el caso de Gómez Palacio hay 18 semáforos en este crucero del bulevar Rebollo Acosta y bulevar Ejército Mexicano pero que se determinó retirarla porque los estudios arrojaron que no era necesaria en este momento pues además, dijo, hacerla elevaba solo en 15 millones de pesos la obra.

"Por ejemplo, en el Giro Independencia, en Torreón, no hay semáforos pero la cultura vial no ha permeado para que le den el uso adecuado...Aquí en Gómez Palacio quitar la rotonda se debe a que el estudio en forma que se hizo nos arrojó que no era necesario", comentó Salazar.

Aseguró que la obra del bulevar Rebollo Acosta representa una mejora integral porque incluye la renovación del drenaje y un drenaje pluvial.

"Va a ser una obra de primer nivel y con este monto de 90 millones debemos resaltar que además se va a reponer el drenaje sanitario que estaba en malas condiciones y sellar un drenaje viejo que ha provocado asentamientos a lo largo de los años. Además se está construyendo un drenaje pluvial adecuado pues hay dos puntos críticos que se aniegan con cualquier lluviecita", declaró Salazar.

Informó que uno de esos puntos críticos está a la altura de la calzada Carlos Herrera y Rebollo Acosta donde ya se había colocado un cárcamo de captación y donde se va a cambiar la línea por un diámetro más amplio para tener mejor recepción de volumen de agua, otro punto crítico se encuentra a la altura del Mercado de Abastos donde se ubica también el Acueducto, y se resolverá con un drenaje pluvial a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) a cargo del director, Francisco Escalera, y este drenaje pluvial se conducirá a un cárcamo de rebombeo que se encuentra en la parte del fraccionamiento Santa Rosa de donde se mandará a su destino final que será el Canal del Sacramento.