'Quiero ser mala', confiesa Gabriela Carrillo en entrevista exclusiva

La actriz, Gabriela Carrillo, ha hecho varios personajes en su carrera, sin embargo, hay una faceta que desea explotar y espera que ocurra pronto.

Carrillo encarna actualmente a “Casandra Ávila” en El Ángel de Aurora, telenovela de Roy Rojas, que ya se encuentra en su recta final. Ella habló con El Siglo de Torreón de dicha producción, pero también comentó que ya quiere que le den la oportunidad de brillar como toda una villana.

“La próxima quiero ser mala, mala, mala. Quiero un personaje así de una mujer desgraciada y perversa. Creo que lo gozaría y lo haría con muchas ganas. Ojalá Dios me lo permita y me mande ese regalo”, comentó vía telefónica.

Por otro lado, Gabriela mencionó que se considera afortunada porque cerró 2024 e inició 2025 con telenovela al aire.

“Estoy feliz, agradecida y emocionada. Estamos a unas pocas semanas de que termine, de ver el final. Se vienen bastantes sorpresas para El Ángel de Aurora, muchas cosas que van a pasar con todos los personajes, sobre todo con los protagonistas y también como papel que es el de ‘Casandra’”, comentó.

En la trama, “Casandra” es una chica de ojo alegre que se enamora con facilidad y se le vio como asistente de la malvada “Jezabel” (Marisol del Olmo). Sobre este personaje, la entrevistada dijo que ha vivido una evolución muy notoria.

“Dio un giro de 180 grados. Empezó con ‘Jezabel’ y luego se enamora, la riega y se pone a mantener al tipo. De repente se embarazó, la batearon y bueno, le han pasado muchas cosas. Tiene muchos matices y cuando me dijeron con quién se queda al final, me quedé con la boca abierta. Ya lo verán”, aseguró.

Carrillo, quien debutó en la telenovela Muchachitas como tú (2007), explicó que su papel siempre estuvo a la espera, un amor bonito y todo indica que lo logrará.

“Ella se encuentra enamorada del amor. Siempre como que buscó un príncipe azul y al final lo encuentra. No sabemos si vivirán felices para siempre, pero al final de la novela, sí”, comentó entre risas.

Cada proyecto, en cualquier ámbito, deja algún aprendizaje, y en el caso de Gabriela con El Ángel de Aurora, no podía ser la excepción.

“Ha sido un melodrama muy bonito. Cada llamado me emocionaba porque luego algunos se vuelven muy pesados. Me deja una gran parte de gozo, de decir, ‘soy bendecida por Dios’, porque hay mucha gente que no tiene trabajo. Tengo la fortuna de hacer lo que amo y aparte, me paguen”.

En ese sentido, reafirmó Carrillo que en su carrera no todo es color de rosa, como luego suelen pensar algunas personas, ya que el trabajo no es seguro. A veces hay y en otras ocasiones, no.

“Así es esta profesión, sin embargo, hay que seguirle dando duro, hacer castings. Muchas puertas se abren, otras se cierran. No me puedo quejar, ya que en estos 18 años de carrera he estado con bastante chamba, así que le agradezco al universo, a los productores y a la gente que me permitan continuar trabajando”.

Confesó que algo que también la emociona es la música, faceta que no ha descuidado y con la que espera destacar con el dueto Kprichosas, al lado de su gran amiga Kaira Cobos.

“Ya estamos promocionando nuestra canción llamada, A quién, que es como nuestro bebé. Somos cantautoras y esta rola la hicimos para mi personaje de ‘Casandra’. Le pedí al productor, Roy Rojas, que me permitiera usarla en la telenovela en las escenas de ella y me dio una respuesta positiva”.

Agregó la oriunda de Chiapas que a lo largo de este año darán a conocer más melodías que esperan sean del agrado de la audiencia.

“Tenemos otras dos rolas y algunos covers que andamos cantando en presentaciones. Nos gustan las cumbias y sé que en la Comarca Lagunera les encanta este género. Espero nos lleven a cantar allá. Viene otra rola con una letra buenísima, ya la han escuchado amigos y les ha fascinado”.