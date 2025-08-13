¿Quieres aprender un segundo idioma? UAdeC abre inscripciones en Torreón

El Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C Unidad Laguna abrió el periodo de inscripciones para los cursos de inglés, francés, italiano, japonés, alemán, coreano, chino mandarín y español para extranjeros, dirigidos al público en general, estudiantes y trabajadores universitarios. A través de los idiomas ofertados, se pretende proporcionar a la comunidad una herramienta más que contribuya al desarrollo personal y profesional del individuo.

Los cursos iniciarán el próximo 18 de agosto para las clases entre semana y el 30 de agosto para el sistema sabatino , con niveles estructurados en módulos de 2 a 4 meses, según el idioma y la modalidad.

La máxima casa de estudios dio a conocer que las inscripciones para nuevo ingreso se programaron para el pasado 28 de julio, mientras que el periodo de reinscripciones es del 11 a este jueves 14 de agosto para cursos entre semana, y del 25 al 29 de agosto para cursos sabatinos.

Los cursos de inglés se dividen en dos modalidades de lunes a viernes con duración de dos meses por nivel teniendo su inicio de clases el 9 de junio, con horarios disponibles de 7:00 a 21:00 horas en turnos matutinos y vespertinos. Para la modalidad sabatina con duración de cuatro meses por nivel, las clases darán inicio el 30 de agosto para niños de 8 a 12 años de con un horario de 9:00 a 13:00 horas, adolescentes de 12 a 14 años de 9:00 a 13:00 horas y adultos de 15 años en adelante de 9:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 horas .

El examen de ubicación para todos los idiomas tiene un costo de 50 pesos y en caso de solicitarlo se aplicará en el periodo de inscripción de las 8:00 a 18:00 horas. El costo de inglés para adultos es de 880 pesos para estudiantes y trabajadores UAdeC; mil 300 pesos para egresados; mil 500 pesos para el público en general, niños y jóvenes mil 080 pesos y para otros idiomas mil 310 pesos por nivel (general) y mil 100 pesos para egresados.

También se encuentra disponible el diplomado "Teaching English as a Second Language", compuesto por dos módulos de mil 750 pesos cada uno, con sesiones de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 horas o sábados 9:00 a 14:00 horas.

Las personas interesadas pueden registrarse a través del portal www.siia.uadec.mx., en el caso de alumnos externos o niños, deberán completar su registro en línea , acudir al centro con su folio y confirmar vía WhatsApp al número 8711566354, estudiantes y egresados de la UAdeC pueden presentarse directamente con su credencial.

El Centro de Idiomas se encuentra ubicado en bulevar Revolución y calle Comonfort sin número, en la colonia Centro de Torreón. Tiene un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas. Para mayores informes está disponible el número telefónico 871 711 12 41.