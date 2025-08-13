Torreón DIF Torreón Agua Saludable Desaparecidos Transporte público Clima en La Laguna

¿Quieres aprender un segundo idioma? UAdeC abre inscripciones en Torreón

ANGÉLICA SANDOVAL

El Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C Unidad Laguna abrió el periodo de inscripciones para los cursos de inglés, francés, italiano, japonés, alemán, coreano, chino mandarín y español para extranjeros, dirigidos al público en general, estudiantes y trabajadores universitarios. A través de los idiomas ofertados, se pretende proporcionar a la comunidad una herramienta más que contribuya al desarrollo personal y profesional del individuo.

Los cursos iniciarán el próximo 18 de agosto para las clases entre semana y el 30 de agosto para el sistema sabatino, con niveles estructurados en módulos de 2 a 4 meses, según el idioma y la modalidad.

La máxima casa de estudios dio a conocer que las inscripciones para nuevo ingreso se programaron para el pasado 28 de julio, mientras que el periodo de reinscripciones es del 11 a este jueves 14 de agosto para cursos entre semana, y del 25 al 29 de agosto para cursos sabatinos.

Los cursos de inglés se dividen en dos modalidades de lunes a viernes con duración de dos meses por nivel teniendo su inicio de clases el 9 de junio, con horarios disponibles de 7:00 a 21:00 horas en turnos matutinos y vespertinos. Para la modalidad sabatina con duración de cuatro meses por nivel, las clases darán inicio el 30 de agosto para niños de 8 a 12 años de con un horario de 9:00 a 13:00 horas, adolescentes de 12 a 14 años de 9:00 a 13:00 horas y adultos de 15 años en adelante de 9:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 horas.

El examen de ubicación para todos los idiomas tiene un costo de 50 pesos y en caso de solicitarlo se aplicará en el periodo de inscripción de las 8:00 a 18:00 horas. El costo de inglés para adultos es de 880 pesos para estudiantes y trabajadores UAdeC; mil 300 pesos para egresados; mil 500 pesos para el público en general, niños y jóvenes mil 080 pesos y para otros idiomas mil 310 pesos por nivel (general) y mil 100 pesos para egresados.


También se encuentra disponible el diplomado "Teaching English as a Second Language", compuesto por dos módulos de mil 750 pesos cada uno, con sesiones de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 horas o sábados 9:00 a 14:00 horas.


Las personas interesadas pueden registrarse a través del portal www.siia.uadec.mx., en el caso de alumnos externos o niños, deberán completar su registro en línea, acudir al centro con su folio y confirmar vía WhatsApp al número 8711566354, estudiantes y egresados de la UAdeC pueden presentarse directamente con su credencial.


El Centro de Idiomas se encuentra ubicado en bulevar Revolución y calle Comonfort sin número, en la colonia Centro de Torreón. Tiene un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas. Para mayores informes está disponible el número telefónico 871 711 12 41.


               
               


               

               
               

               
               
               
