Quieren sanciones más severas para quienes participen en riñas en bares y restaurantes

Los bares y antros piden sanciones más severas y trabajo comunitario para quienes participen en riñas dentro de los establecimientos, pues señalan que muchas veces el responsable queda libre ese mismo día tras el pago de fianza, mientras que los locales permanecen clausurados por dos semanas, perjudicando así a la cadena de trabajadores que dependen de cada negocio.

Juan Pablo Uribe Barraza, presidente de la Asociación de Bares, Cantinas, Cervecerías y Comerciantes de Alimentos (Abarca) de Torreón, dijo que los establecimientos han optado por identificar a quienes provocan este tipo de incidentes y se les veta, de manera que no se les permite el ingreso a quienes registran este tipo de actos.

Señaló que también se ha avanzado mucho en términos de la capacitación para atender con responsabilidad los protocolos de seguridad, la certificación para frenar rápido la agresión, actuar de inmediato, sacar al rijoso y resguardar al agredido, pero también reciben sanciones administrativas.

"En los casos que hemos visto, se ha actuado de inmediato, pero creemos sinceramente que las sanciones administrativas para quienes hagan este tipo de de actos deben de ser también ejemplares, que quienes generen violencia dentro de los establecimientos y dentro del corredor, porque muchas veces ni siquiera es dentro de los establecimientos, es en la vía pública, donde no tenemos injerencia, quien genere violencia debería tener sanciones más elevadas, a lo mejor económicamente, y también que se le asignen horas de trabajo comunitario para que pueda resarcir el daño que genera dentro de un sector comercial que es fuente de empleos directos e indirectos", explicó.

Uribe Barraza mencionó que ninguno de los negocios está diseñado para generar peleas y a nadie le va bien cuando hay una riña, pues los locales son clausurados por varios días, lo que genera pérdidas económicas a los empresarios pero también a los trabajadores, los meseros, cuya fuente de ingreso es en mayor medida en base a las propinas, dejan de percibir el sustento para sus hogares, etc.

Consideró que los establecimientos harán lo que las autoridades determinen para continuar operando de forma normal, pero indicó que han solicitado ya que se vea el "tablero completo" y desde todos sus ángulos.

"Quienes generan este tipo de incidente no pueden salir al día siguiente de la cárcel, hasta en ese mismo momento pagando una multa realmente no grave, a comparación de las multas que se llevan los negocios que no provocaron la riña, que no fomentaron la riña, pero que son quienes, en un momento dado, pues pagan los platos rotos", expuso.

El dirigente de la Asociación de Bares, Cantinas, Cervecerías y Comerciantes de Alimentos señaló que esto ya se planteó a las autoridades en la mesa de trabajo que se realizó, a fin de que se puedan endurecer las sanciones contra los rijosos, además de la opción de que se les asigne trabajo comunitario, para que puedan desempeñarse en trabajos de limpieza, pintura, remozamiento del Centro Histórico, de manera que esto pueda también inhibir a la gente que quiere generar violencia.

"Que la piense dos veces, antes de hacerlo, debido a las sanciones", dijo.