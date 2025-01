¿Quiénes son los nominados a los SAG?

Karla Sofía Gascón, Javier Bardem, Zoe Saldaña y Liza Colón-Zayas, están entre los nominados de la 31 edición de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards), que se entregarán el próximo 23 de febrero en Los Ángeles (EE.UU.), según anunció este miércoles la organización de estos galardones en un comunicado.

Gascón y Saldaña están doblemente nominadas, ya que aparecen en las categorías de actriz protagonista y secundaria, respectivamente, así como en la del conjunto de intérpretes de una película, 'Emilia Pérez'. Al igual que Colón-Zayas, que opta a mejor actriz de una serie de comedia y a mejor reparto por 'The Bear'.

En el apartado que destaca la interpretación de todo el elenco de un film, el reparto de 'Emilia Pérez' -que cuenta también con Selena Gomez, Adriana Paz o Edgar Ramírez-, se enfrentará a los conjuntos de actores de 'A complete unknown', 'Anora', 'Conclave' y 'Wicked'.

Por el premio a mejor actriz, la española competirá con Pamela Anderson ('The Last Showgirl'), Cynthia Erivo ('Wicked'), Mikey Madison ('Anora') y Demi Moore ('The Substance').

Mientras que a mejor actriz secundaria optan, además de Saldaña, Monica Barbaro ('A complete unknown'), Jamie Lee Curtis ('The last Showgirl'), Danielle Deadwyler ('The Piano Lesson') y Ariana Grande ('Wicked').

En las categorías masculinas, los candidatos son: Adrien Brody ('The Brutalist'), Thimothée Chalamet ('A Complete Unknown'), Daniel Craig ('Queer'), Colman Domingo ('Sing, Sing') y Ralph Fiennes ('Conclave'), a protagonista, y Jonathan Bailey ('Wicked'), Yura Borisov ('Anora'), Kieran Culkin ('A Real Pain'), Edward Norton ('A Complete Unknown') y Jeremy Strong ('The Apprentice') a secundario.

En televisión, Bardem está nominado a mejor actor de una miniserie o serie limitada por 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story', en un apartado de mucho nivel en el que también están Colin Farrell por 'The Penguin'; Kevin Kline ('Disclaimer'), Andrew Scott ('Ripley') y Richard Gadd ('Baby Reindeer').

También nombres consagrados en las nominaciones a mejor actriz de miniserie: Cate Blanchett ('Disclaimer', Kathy Bates ('The Great Lilian Hall'), Jodie Foster ('True Detective: Night County'), Lily Gladstone ('Under the Bridge'), Jessica Gunning ('Baby Reindeer') y Cristin Miloti ('The Penguin').

En series de comedia, las nominadas a mejor actriz fueron Liza Colón-Zayas y Ayo Edebiri, por 'The Bear'; Kristen Bell ('Nobody Wants This'), Quinta Brunson ('Abbott Elementary') y Jean Smart ('Hacks'). Y a mejor actor: Adam Brody ('Nobody Wants This'), Ted Danson ('A Man on the Inside'), Harrison Ford ('Shrinking'), Martin Short ('Only Murders in the Building') y Jeremy Allen White ('The Bear').

En las interpretaciones de series dramáticas, las candidaturas son para Kathy Bates ('Matlock'), Nicola Coughlan ('Bridgerton'), Allison Janney ('The Diplomat'), Keri Russell ('The Diplomat' y Anna Sawai ('Shogun') en el apartado femenino, y Jeff Bridges ('The Old Man'), Gary Oldman ('Slow Horses'), Eddie Redmayne ('The Day of the Jackal'), y Tadanobu Asano e Hiroyuki Sanada, ambos por 'Shogun'.

Por el SAG a mejor elenco en un drama se enfrentarán los de 'Bridgerton', 'The Day of the Jackal', 'The Diplomar', 'Shogun' y 'Slow Horses' y en comedia los de 'Abbott Elementary', 'The Bear', 'Hacks', 'Only murders in the Building' y 'Shrinking'.