¿Quiénes podrían sustituir a Gerardo Fernández Noroña en la presidencia del Senado?

En septiembre próximo termina el periodo de Gerardo Fernández Noroña como presidente del Senado, el legislador que destacó más por sus polémicas actuaciones dejará el lugar a una mujer, de la que sus compañeros morenistas ya analizan perfiles.

Fernández Noroña al igual que la Mesa Directiva, integrada también por tres vicepresidentes y cuatro secretarios, fueron electos por mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los senadores presentes y en votación por cédula durante la sesión correspondiente.

En los seis años que estarán en el cargo, Morena al ser el partido de mayoría, ha optado por dos aspirantes, según el diario El Universal, se trata de Laura Itzel Castillo y Guadalupe Chavira, aunque falta que se consulte con la dirigencia nacional y la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Laura Itzel Castillo Juárez

Es senadora plurinominal que representa a la Ciudad de México y su último grado de estudios es la Licenciatura en Arquitectura, aunque ha sido diputada local y federal.

Activa políticamente desde los años 70s es una de las fundadoras del extinto Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), también del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde ocupó distintos cargos, llegando a participar en la primera campaña presidencial del exmandatario López Obrador.

Su carrera como arquitecta la ejerció durante al menos 10 años y ha participado en foros sobre vivienda y la reforma energética, llegando a ser consejera de Pemex entre 2020 y 2024.

También ha ejercido cargos en el servicio público en el gobierno del Distrito Federal, la Ciudad de México y el federal.

María Guadalupe Chavira De La Rosa

Es senadora plurinominal por Morena originaria del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Su último grado es Licenciatura en Ciencias Políticas, teniendo experiencia como diputada local y federal.

Chavira De La Rosa es una de las fundadoras de Morena y durante las elecciones de 2006 fue coordinadora de la estructura electoral del candidato del PRD en Veracruz.

Ha sido diputada local en dos ocasiones, lo mismo que diputada federal. Esto último perteneció a las comisiones de Puntos Constitucionales; Infraestructura y Derechos de la Niñez y Adolescencia.

En el servicio público fue asesora en la Cámara de Diputados, jefa delegacional en Milpa Alta cuando era el Distrito Federal y ocupado cargos diversos en Tláhuac.

¿Qué facultades tiene la presidencia del Senado?

La presidencia del Senado tiene las facultades de:

- Garantizar los derechos de los senadores y de los grupos parlamentarios

- Convocar a sesiones del pleno y la Mesa Directiva

- Acordar el orden de intervención de los presidentes y secretarios en las sesiones

- Ordenar la publicación en la Gaceta del Senado

- Instruir a la Secretaría para el cumplimiento de sus funciones

- Designar las comisiones que ordena el ceremonial

- Aprobar los recursos necesarios a los senadores asignados por la Mesa Directiva a comisiones oficiales

- Declarar la existencia de quorum o falta de este en el Pleno

- Realizar acciones de competencia en materia de disciplina parlamentaria