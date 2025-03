¿Quiénes fueron los ganadores al Oscar 2025? Lista completa de todas las categorías

Sean Baker, ganador de los premios a mejor guion original, mejor montaje, mejor director y mejor película por 'Anora'. AP

Walter Salles, ganador del premio a la mejor película internacional por la brasileña "I'm Still Here"

Basel Adra (de izquierda a derecha), Rachel Szor, Hamdan Ballal y Yuval Abraham, ganadores del premio a mejor película documental por "No Other Land"

Lol Crawley, ganadora del premio a la mejor fotografía por "The Brutalist"

Sterling K. Brown, a la izquierda, y Ana de Armas posan con Victoria Warmerdam, segunda desde la izquierda, y Trent, ganadores del premio al mejor cortometraje de acción real por "I'm Not a Robot"

Molly O'Brien, a la izquierda, y Lisa Remington, ganadoras del premio al mejor cortometraje documental por "The Only Girl in the Orchestra"

Nathan Crowley, a la izquierda, y Lee Sandales, ganadores del premio al mejor diseño de producción por "Wicked"

Sean Baker, ganador del premio a la mejor edición cinematográfica por "Anora"

Marilyne Scarselli (de izquierda a derecha), Pierre-Olivier Persin y Stephanie Guillon, ganadores del premio a mejor maquillaje y peluquería por "The Substance"

Paul Tazewell, ganador del premio al mejor diseño de vestuario por "Wicked"

Peter Straughan, ganador del premio al mejor guion adaptado por "Conclave"

Shirin Sohani, a la izquierda, y Hossein Molayemi, ganadores del premio al mejor cortometraje de animación por "In the Shadow of the Cypress"

De izquierda a derecha, Gints Zilbalodis, Matiss Kaza, Ron Dyens y Gregory Zalcman, ganadores del premio a mejor película de animación por "Flow"

Kieran Culkin, ganador del premio a la mejor interpretación de un actor de reparto por "A Real Pain"

Daniel Blumberg, ganador del premio a la mejor banda sonora original por "The Brutalist"

Jacques Audiard, de izquierda a derecha, Camille y Clement Ducol, ganadores del premio a la mejor canción original por "El mal" de "Emilia Pérez"

Zoe Saldana, ganadora del premio a la mejor interpretación femenina en un papel secundario por "Emilia Pérez"

Adrien Brody, de izquierda a derecha, ganador del premio a mejor actor por "The Brutalist"; Mikey Madison, ganadora del premio a la mejor actriz por "Anora"; Zoe Saldana, ganadora del premio a mejor actriz de reparto por "Emilia Perez"; y Kieran Culkin, ganador del premio a mejor actor de reparto por "A Real Pain"

Adrien Brody, ganador del premio a la mejor interpretación de un actor en un papel protagónico por "The Brutalist"

Mikey Madison, ganadora del premio a la mejor interpretación femenina en un papel protagónico por "Anora"