¿Quién podría ser el próximo presidente del Senado de la República'

La senadora Andrea Chávez Treviño, de Morena, podría convertirse en la próxima presidenta del Senado de la República para el periodo legislativo 2025-2026.

Aunque aún no ha confirmado oficialmente su postulación, admitió que se encuentra en conversaciones con su bancada para evaluar la posibilidad de encabezar la Mesa Directiva, una decisión que será anunciada “en los próximos días”.

El actual presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, concluirá su mandato el próximo 31 de agosto. Conforme a los acuerdos internos de la Cámara Alta, el relevo debe ser una mujer, lo que posiciona a Chávez como una de las principales cartas para asumir el cargo. Incluso el propio Noroña la mencionó semanas atrás como una posible sucesora.

“Voy a estar compartiendo un comunicado pronto con la decisión que tome, pero calma, calma, todavía estamos conversando con el grupo parlamentario”, respondió Chávez ante los cuestionamientos de la prensa este lunes.

¿Cuáles sons las aspiraciones de Andrea Chávez?

No obstante, la senadora por Chihuahua insistió en que su prioridad política sigue siendo la gubernatura de su estado natal en 2027, una aspiración que ya ha comenzado a construir con giras y actividades en la región, algunas de las cuales han generado controversia por considerarse promoción anticipada.

Chávez reconoció que otras senadoras de Morena también han mostrado interés en presidir el Senado, aunque prefirió no revelar nombres, señalando que “serán ellas quienes hagan pública esa intención, y yo voy a respetar eso”.

Del otro lado, Fernández Noroña tampoco ha descartado la posibilidad de buscar la reelección, aunque dejó claro que aún no ha tomado una decisión definitiva: “No he tomado ninguna determinación. ¿Eso quiere decir que no la buscaré? Tampoco”.