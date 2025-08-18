Finanzas Regreso a clases Wall Street AUTOS

SHCP

¿Quién es Roberto Lazzeri Montaño, el nuevo titular de Nafin y Bancomext?

Lazzeri Montaño agradeció la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Hacienda, Édgar Amador

¿Quién es Roberto Lazzeri Montaño, el nuevo titular de Nafin y Bancomext?

¿Quién es Roberto Lazzeri Montaño, el nuevo titular de Nafin y Bancomext?

EL SIGLO

Roberto Lazzeri Montaño asumió este lunes la Dirección General de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), con el compromiso de consolidar a ambas instituciones como actores estratégicos en el cumplimiento de los objetivos del Plan México, orientado a impulsar el desarrollo económico y la inclusión financiera en el país.

Durante la sesión del Consejo Directivo de ambos bancos, Lazzeri agradeció la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Hacienda, Édgar Amador, para encomendarle la dirección de dos de los bancos de desarrollo más relevantes del sistema financiero mexicano.

¿Cuál es la experiencia de Roberto Lazzeri Montaño?

El nuevo director general de Nafin y Bancomext cuenta con una amplia experiencia en el sector público. Hasta antes de su nombramiento se desempeñaba como jefe de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda, cargo que ocupaba desde julio de 2023.


En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también fungió como director general de Deuda Pública y director general de Captación, puestos que ocupó tras su ingreso en 2020. Su carrera inició en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, donde administró el portafolio de deuda pública local.


Posteriormente, en 2009, trabajó en el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras) como gerente de Estructuración de Financiamiento, especializándose en la estructuración y financiamiento de deuda subnacional.


Roberto Lazzeri Montaño es economista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta además con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Finanzas

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: SHCP Nafin Bancomext Roberto Lazzeri Montaño

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Finanzas
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Quién es Roberto Lazzeri Montaño, el nuevo titular de Nafin y Bancomext?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407419

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx