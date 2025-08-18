¿Quién es Roberto Lazzeri Montaño, el nuevo titular de Nafin y Bancomext?

Roberto Lazzeri Montaño asumió este lunes la Dirección General de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), con el compromiso de consolidar a ambas instituciones como actores estratégicos en el cumplimiento de los objetivos del Plan México, orientado a impulsar el desarrollo económico y la inclusión financiera en el país.

Durante la sesión del Consejo Directivo de ambos bancos, Lazzeri agradeció la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Hacienda, Édgar Amador, para encomendarle la dirección de dos de los bancos de desarrollo más relevantes del sistema financiero mexicano.

¿Cuál es la experiencia de Roberto Lazzeri Montaño?

El nuevo director general de Nafin y Bancomext cuenta con una amplia experiencia en el sector público. Hasta antes de su nombramiento se desempeñaba como jefe de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda, cargo que ocupaba desde julio de 2023.

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también fungió como director general de Deuda Pública y director general de Captación, puestos que ocupó tras su ingreso en 2020. Su carrera inició en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, donde administró el portafolio de deuda pública local.

Posteriormente, en 2009, trabajó en el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras) como gerente de Estructuración de Financiamiento, especializándose en la estructuración y financiamiento de deuda subnacional.

Roberto Lazzeri Montaño es economista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta además con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México.