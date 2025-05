¿Quién es Omar Tapia Jaramillo, nuevo director de fuerzas básicas de Santos Laguna?

Un nuevo encargado de las fuerzas básicas de Santos Laguna llegó al club, quien ha tenido un paso exitoso por las categorías inferiores de los Guerreros.

Recientemente, las redes sociales de Santos Laguna dieron a conocer oficialmente la incorporación de Roberto Omar Tapia Jaramillo como nuevo Director de Fuerzas Básicas del conjunto Guerrero, quien tendrá la misión de potenciar la cantera verdiblanca.

Si bien, su nombre no suena tan conocido entre los aficionados, Tapia Jaramillo tiene historias de éxito con el club Guerrero y ha sido parte clave en el proceso de canteranos verdiblancos como Carlos Acevedo, Julio González, Gerardo Arteaga, Omar Campos, Uriel Antuna, Jordan Carrillo, Eduardo "Mudo" Aguirre, entre otros.

Omar Tapia Jaramillo fue entrenador asistente en la era de Eduardo Fentanes

Su historia de éxito inicia como entrenador de las categorías infantiles en 2006 con Santos, antes de llegar al Primer Equipo, tuvo procesos completos en las divisiones Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Su permanencia en el club Guerrero estuvo respaldado por sus títulos conseguidos en Fuerzas Básicas, pues Omar Tapia consiguió los trofeos de Liga del Apertura 2017 Sub 17.

Mientras que con la Sub 20 logró campeonar en el Apertura 2018 y 2019, tomó las riendas a mediados de 2018 y salió a principios de 2022, dejando un registro de 62 victorias, 25 empates y 48 derrotas en 135 partidos.

Asimismo, Jaramillo se integró al Cuerpo Técnico del Primer Equipo en el Clausura y Apertura 2022, años donde Eduardo Fentanes, entrenador reconocido por impulsar el banquillo, lideró al conjunto Guerrero.

Para concluir, en 2023 se unió a la Selección Nacional de México como entrenador de la categoría Sub 16, dirigiendo en competencias con sede en España y Francia, así como ser auxiliar en diferentes divisiones del Tricolor, donde el más reciente fue en el Premundial Sub 17.