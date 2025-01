¿Quién es Maya Nazor, mamá del hijo de Santa Fe Klan?

El cantante Santa Fe Klan está envuelto en la polémica, luego de difundir que le deposita 250 mil pesos de pensión a Maya Nazor, madre de su hijo.

Por medio de Instagram, el cantante compartió la imagen del depósito, donde reveló que "va a aumentar cada año".

"Esto es lo que tengo que dar a Maya (Nazor) cada mes por 18 años y va a aumentar cada año […] Yo sí tengo que cumplir, porque si no me amenazan sus abogados", expresó el rapero, acompañado de una imagen con la cifra del monto.

Aunado a ello, pidió que "lo único que quiero es que me presten a mi hijo para que lo conozca mi familia y para poder dormir con él aunque sea un día; ya me cansé de estarle rogando para que me lo preste".

"Ejerce violencia económica", acusa Maya Nazor

Por lo anterior, la madre de su hijo, Maya Nazor, llamó de "violencia económica" la publicación del cantante y puntualizó: "Que no me dé la pensión, que no me dé ni un peso, que lo único que quiero es proteger a Luka".

Asimismo, compartió un video donde se ve a un grupo de hombres, en el que aseguró que "vienen armados" cuando el cantante visita a su hijo. "Así que, si algo me pasa, culpo completamente a Ángel Jair Quezada Jasso por hacer las cosas como las está haciendo. Porque solamente quiere ejercer violencia económica y yo no necesito pensión, pero yo como mamá quiero defender a mi hijo con garras y con fuerza. Porque es lo único que a mí me interesa que mi hijo esté bien y lo voy a proteger de abusos físicos, mentales y sexuales a los que se expone estando con él".

¿Quién es Maya Nazor?

Maya Nazor nació en Cuernavaca, Morelos, el 5 de enero de 1999, por lo que actualmente tiene 26 años. Además de ser una reconocida influencer, se desempeña también como modelo. Su carrera como creadora de contenido comenzó en 2016, cuando empezó a compartir videos en YouTube sobre moda, maquillaje y sus experiencias cotidianas.

La popularidad de Maya Nazor creció considerablemente gracias a su relación con el rapero guanajuatense Ángel Quezada, más conocido como Santa Fe Klan. Esta conexión hizo que su número de seguidores en redes sociales como TikTok e Instagram aumentara rápidamente. En estas plataformas, Maya encanta a sus fans publicando fotos y videos de bailes, donde además destaca su figura y luce sus espectaculares looks.