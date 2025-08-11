Deportes Fútbol Mundial 2026 Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna

¿Quién es Laura Burgos, mexicana que ganó el oro en muay thai en los World Games?

La mexicana de Nuevo León se consagra con una victoria ajustada y suma títulos mundiales

Este fin de semana, México recibió una extraordinaria noticia al enterarse que Laura Burgos se colgó la medalla de oro en muaythai durante los World Games de Chengdú 2025. La mexicana conquistó esta presea al ganar en la división de los 54 kilogramos.

A sus 34 años, la gladiadora azteca se lució en un apretado combate contra la polaca Martyna Kierczynska, a quien venció 29-28 en la pelea por el metal dorado para mejorar lo conseguido en Birmingham 2022, edición en la que ganó la medalla de plata.

Después de haber logrado esta presea, surgió la duda sobre quién es ella, sus logros, medallas, títulos y demás, aquí te contamos todo lo que debes de saber de la mexicana.

¿Quién es Laura Burgos?

La oriunda de Nuevo León, Monterrey, arrancó practicando taekwondo, disciplina en la que no estuvo tanto tiempo, pero en la que desarrolló su gusto por las artes marciales mixtas.

En 2012, se gradúo de la Licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación en Monterrey. Una vez finalizada su carrera, la mexicana se metió de lleno al muaythai, luego de haber recibido una invitación por parte de unas amigas.


A partir de ese momento, Burgos fue convirtiéndose poco a poco en una figura del muaythai en México. Laura vivió un gran momento en 2024, cuando conquistó la medalla de oro en el Mundial de Patras, Grecia, siendo la primera mujer mexicana en lograrlo.


Esta hazaña la repitió en el Mundial de Antalya 2025, de esta formó se coronó como la bicampeona de esta categoría en muaythai.



               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx