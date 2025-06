Lalo Rangel, exdirector de Tránsito de Gómez, peleará con los rusos por Ucrania

A través de sus redes sociales, el exdirector de Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Eduardo Rangel Arámbula, informó que se integró a las fuerzas armadas de Ucrania y que peleará por la soberanía de este país contra Rusia.

En enero de este año Rangel Arámbula hizo oficial y pública su renuncia como director de Tránsito Municipal de Gómez Palacio, a través de redes sociales y hoy 25 de junio nuevamente utilizó este medio para dar a conocer su decisión.

¿Cómo informó Lalo Rangel de su participación en Ucrania?

Fue este 25 de junio que el exdirector de Tránsito Municipal de Gómez Palacio, Eduardo Rangel, posteó en su cuenta el siguiente mensaje:

"A quienes han caminado conmigo en distintos momentos de mi vida: familia, amigos, colegas, compañeros y comunidad en general.

Hoy quiero compartir con ustedes una decisión profunda, tomada con convicción, responsabilidad y total conciencia del camino que representa.

A lo largo de los años he tenido el privilegio de servir desde distintos frentes: como parte de las fuerzas armadas de mi país, como director de Tránsito y Vialidad en Gómez Palacio en dos ocasiones, como empresario comprometido con el desarrollo económico y social de nuestra región, como promotor del deporte, como activista político y social, y recientemente, como egresado en Derecho, aunado a una amplia experiencia en seguridad pública y privada.

En cada uno de estos espacios he buscado actuar con disciplina, firmeza y sentido de justicia. He entendido siempre el liderazgo como un acto de servicio, no como un privilegio. Y así como hoy asumo con plena convicción esta nueva responsabilidad fuera de nuestras fronteras, también reafirmo —con el mismo compromiso— que, en cualquier circunstancia que lo demande, estoy dispuesto y preparado para servir a mi país, y me encuentro listo para defender la soberanía de la nación y la seguridad de sus ciudadanos ante cualquier amenaza o conflicto que enfrente mi amada nación.

Hoy, después de atravesar un exigente proceso de selección —con evaluaciones físicas, psicológicas y estratégicas— me preparo para iniciar una nueva etapa que marcará un antes y un después en mi historia personal:

Me integraré de manera formal a las fuerzas armadas de Ucrania, en calidad de elemento contratado, como parte de los esfuerzos por defender su soberanía frente a la agresión militar por parte de Rusia.

No es una decisión impulsiva ni tomada a la ligera. Es el resultado de una reflexión profunda sobre mis valores, mis convicciones y el papel que decido asumir en el mundo.

Entiendo el impacto que puede tener esta noticia. Por eso la comparto con claridad y con respeto, confiando en que quienes me conocen saben que nunca me he movido por la comodidad, sino por el compromiso con las causas en las que creo.

Esta misión implica un reto de vida, y la asumo con la misma entrega con la que he afrontado cada etapa de mi camino.

Gracias a todos mis amigos, y familia por su apoyo, por su confianza, y por las muchas historias que compartimos. Confío en Dios y en la vida. Espero regresar con bien. Mientras tanto, sigo adelante, con la frente en alto y la certeza de estar del lado correcto de la historia.

Con respeto y gratitud.

Atte.

Eduardo Rangel Arámbula"

¿Por qué el ex director de Tránsito de Gómez Palacio irá a pelear a Ucrania?

Cabe destacar que actualmente Ucrania está reclutando a personas de cualquier parte del planeta para la Legión Internacional de Defensa de Ucrania.

El asalto de Rusia sobre Ucrania, iniciado el 24 de febrero de 2022, se ha convertido en un violento enfrentamiento entre ambos países. Hace unos meses el presidente Volodimir Zelensky emitió una convocatoria anunciando que su país busca personas que quieran participar en la batalla de autodefensa que libra su país.

En un primer momento era necesario hablar inglés o ucraniano, pero a fin de ampliar las cifras de reclutas, ya aceptan a voluntarios que solo hablen español, con o sin experiencia en combate.

Con el lema “¡Únete a los valientes!” la web de la Legión Internacional de Ucrania explica a quienes estén interesados en alistarse: “Ahora aceptamos legionarios que solo hablen español”, indica la convocatoria de Ucrania.

La página explica que los candidatos no es necesario hablar inglés ni ucraniano. Y que esto también afecta a los aspirantes sin experiencia militar previa, porque tienen instructores que hablan español.

También han lanzado una versión en español de la página web y del formulario de aplicación. Añaden que están formando un equipo permanente para ayudar a los hispanohablantes a aclarar sus dudas.

Tras estas explicaciones técnicas, se lee un animoso «¡Juntos hasta la victoria de la libertad sobre la tiranía!», en referencia a la dominación que pretende imponer la Rusia de Vladimir Putin.