¿Quién es Iveethzz? 'Influecer' que dice estar embarazada de Christian Noda

Luego de toda el escándalo que enfrentó Christian Nodal durante el año pasado debido a su rompimiento con Cazzu y su pronto matrimonio con Angela Aguilar, el cantante protagoniza una nueva polémica luego de que una 'influencer' saliera a decir que 'está embarazada de él'.

Se trata de Iveethzz, una creadora de contenido que cuenta con miles de seguidores en redes sociales y que, recientemente, dio bastante de qué hablar luego de que presumiera en redes que 'tiene una relación con Nodal' y que éste 'le envía regalos constantemente', los cuales presume desde TikTok e Instagram.

La familia Aguilar se pronunció a través de su perfil 'prensaaguilarof', para desmentir lo dicho por la 'influencer', señalando que no era más que un 'bulo'.

"En tiempos donde la información vuela, es crucial verificar las fuentes y no caer en rumores sin fundamento. Una vez más, nos enfrentamos a mentiras creadas por personas que buscan atención, difundiendo historias falsas sin ningún sustento. A todos los medios y seguidores: informémonos antes de compartir. No demos espacio a la desinformación", señalaron en una publicación.

Sin embargo, tiempo más tarde la misma Iveethzz le envió un mensaje a Pepe Aguilar para reafirmar sus palabras y, además, asegurar que 'está esperando un hijo de Nodal'.

“Señor Pepe Aguilar, usted podrá amenazar, denunciar a medio mundo, incluyendo a influencers y ellos le tienen miedo porque no tienen con qué pagar, ni quién los defienda. Tampoco tienen pruebas sobre cositas. En cambio, yo sí tengo muchas cosas, y a mí lo que es su hija me importa un comino si queda mal, esa niña nadie la quiere. Le pido que así como ha denunciado a otros, lo haga conmigo, así yo puedo destaparle muchas cosas. A mí, ni usted ni nadie me puede impedir que yo diga abiertamente que estoy embarazada. Ya ni mi familia hace pe** por eso, entonces usted guarde silencio antes que yo diga tantas cosas"

¿Quién es Iveethzz?

Sharza Moriel, mejor conocida en redes como 'Iveethzz', es una creadora de contenido originaria de Colombia que ha ganado su fama en redes sociales por las multiples veces que ha dicho 'estar en amoríos con famosos'.

Y es que Christian Nodal no es el único que se ha visto 'ligado' a la 'influencer' debido a las palabras de ésta, sino que desde hace años ha realizado montajes con otros famosos, asegurando que 'tiene relaciones con ellos' y que le 'envían regalos'.

Algunos de los famosos que se han visto involucrados con Iveethzz son Peso Pluma, Natanael Cano y Anuel AA.

Se sabe que Sharza Moriel nació en colombia, ronda los 20 años y vivió un tiempo en Honduras, según detallan diversos medios.