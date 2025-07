¿Quién es Diego Luna, figura de Estados Unidos que rechazó a la Selección Mexicana?

Diego Luna ha dado de qué hablar en esta Copa Oro. Más allá de sus dos goles frente a Guatemala en las Semifinales, se ha convertido en el hombre importante de la Selección de Estados Unidos.

Luna, nacido en Sunnyvale, California, en 2003, fue buscado por Andrés Lillini, director de Selecciones Menores, por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), pero el futbolista del Real Salt Lake se negó siempre que pudo.

Diego Luna decidió jugar para Estados Unidos

Su decisión fue jugar para la Selección Estadounidense por lo que recibió desde niño, su formación futbolística y el plan que le presentó la US Soccer, sus padres mexicanos lo hicieron dudar, pero él tenía clara su decisión.

"Creo que es algo de lo que uno debe estar orgulloso. Nací y me crie en Estados Unidos, me dio lo que tengo ahora. Me trajo hasta donde estoy, y creo que es algo importante que hay que poner en perspectiva: nací y crecí en Estados Unidos, así que es justo jugar para el país que me crio y me convirtió en quien soy", declaró en una entrevista para American Soccer Now en 2022.

Julián Araujo, quien vivió un caso similar, optó por defender la playera de la Selección Mexicana, este domingo se enfrentarán en la Final de la Copa Oro y el lateral Tricolor sólo sueña en derrotarlo.

"Él tomó sus decisiones como quería, desde su corazón, pero bueno, yo estoy enfocado en mi equipo, en mis compañeros, mis hermanos y todos estamos en la misma página para ganarla", declaró Araujo al término del partido frente a Honduras, sobre la decisión de Luna por jugar con Estados Unidos.

Ama a México

Diego Luna no tiene problema con México, al contrario, respeta sus raíces y asegura amar su segunda nacionalidad, la que le dieron sus padres inmigrantes.

"Cuando empecé a crecer me di cuenta de que también soy mexicano, hablo español y mis padres son de México. Así que empecé a ponerlo en perspectiva: respeto y amo a México, y me encanta ser mexicano, pero crecí en Estados Unidos", explicó Luna en dicha charla.