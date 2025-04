¿Quién es Diego Jiménez Labora, fundador del Axe Ceremonia que cerró sus redes?

Diego Jiménez, fundador de Grupo ECO, la empresa responsable de la gestión del Festival Axe Ceremonia, ha cerrado su perfil de redes sociales tras la tragedia ocurrida en el evento.

El empresario, reconocido por su participación en otros grandes festivales, se convirtió en el centro de atención en redes sociales después de que usuarios se dieran cuenta de que su cuenta de Instagram había sido desactivada.

Este hecho ocurrió tras el suceso en el que dos fotógrafos, Miguel Hernández y Berenice Giles Rivera, perdieron la vida al ser alcanzados por una estructura metálica en el Parque Bicentenario este fin se semana.

El festival continuó con sus actividades y los artistas principales, como Natanael Cano, Tomorrow X Together (TXT) y Charli XCX, se presentaron. Muchos internautas criticaron la decisión de no suspender el evento. Aunque a las 10:00 p.m. la Alcaldía Miguel Hidalgo anunció la cancelación del festival, esta medida no fue implementada.

Horas después, Axe Ceremonia publicó un comunicado lamentando el fallecimiento de los fotógrafos y extendiendo su apoyo a sus familias.

¿Quién es Diego Jiménez Labora, creador del evento?

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Grupo Eco es una empresa con diversas divisiones, especializada en la organización de eventos musicales en México. Dentro de las agencias que gestiona se encuentran:

Eco Live: Promotora de conciertos y festivales.

Cartel: Agencia de marketing experiencial.

TSM: Agencia de management, booking y talento.

Jiménez Labora, quien tiene una formación en Ingeniería Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ha estado involucrado en la creación de festivales como Trópico y Bravo, y es el administrador del Auditorio Blackberry, entre otros proyectos.

Además, ha gestionado marcas como Código de Barras, Surface, Plus, Paykey, y Licorería Limantour.

De acuerdo con el portal "Latinus", en 2013, Diego Jiménez registró la marca "Ceremonia" ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Cinco años después, cedió los derechos de la marca a su empresa Bravo Por Ceremonia. Más tarde, los derechos fueron delegados a La Agencia de los Socios, donde también tiene participación.