¿Quién era 'Killadamente'? 'Influencer' que falleció mientras cenaba

Por medio de redes sociales ha trascendido la lamentable muerte de una creadora de contenido dominicana, quien falleció mientras cenaba en un restaurante.

Según la información que circula en redes sociales y diversos medios, Carol Acosta, de 27 años de edad, murió aparentemente tras sufrir un accidente con uno de los alimentos que consumía.

Su familia confirmó la triste noticia a través de redes sociales, donde seguidores de la 'influencer' han externado su pésame a los allegados a Carol, quien era mejor conocida como 'Killadamente'.

¿Quién era 'Killadamente'?

Con millones de 'likes' y seguidores en redes sociales, Carol Acosta, originaria de República Dominicana, ganó gran fama en redes sociales a partir de 2015, luego de que comenzara a compartir consejos y mensajes sobre autoestima y aceptación propia hacia su cuerpo.

En 2017 lanzó el tema musical llamado 'Me amo y no me importa' y tiempo más tarde 'Qué me hiciste hacer', ambos con fuertes mensajes sobre el empoderamiento y la autoaceptación.

Y es que según llegó a contar la misma 'Killadamente', en el pasado fue víctima de bullying y burlas por su físico , lo que la llevó a caer en depresión, sobre todo cuando fue niña y adolescente.

Los mensajes sobre la autoaceptación de Carol Acosta en redes sociales la llevaron a figurar en diversos medios, además de ganarse el cariño de miles de personas.

Su hermana, Kathyan, compartió un emotivo mensaje de despedida para Carol, además de una fotografía donde aparecen ambas.

"Te amo hermana y siempre te amaré. Le doy gracias a Dios por darme a una hermana como tú con tu gran corazón. Descansa en paz hermana mía".

@kateisbabe / Instagram.

¿Qué pasó con Carol Acosta?

De acuerdo a los primeros reportes, presuntamente durante la noche del viernes la mujer acudió a un restaurante con su familia y durante la cena, uno de los alimentos se le habría atorado, provocándole la muerte .