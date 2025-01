¿Quién era el 'Bob Esponja', delincuente que fue encontrado sin vida en Culiacán, Sinaloa?

El jueves, Marco Antonio Sánchez Múñoz “Bob Esponja”, miembro de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa fue hallado asesinado en Culiacán.

Sánchez Múñoz, según medios nacionales, fue encontrado muerto en el fraccionamiento Villa Bonita con las manos atadas y lesiones en el cuerpo. Sus vínculos con los líderes del cártel llegaban alto puesto que era compadre de Fernando Pérez Medina “El Piyi”, exjefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo” Guzmán.

La banda Grupo Máximo Grado le dedicó un corrido en 2020, titulado “El Bob Esponja” donde se cuentan sus orígenes en Pénjamo, Guanajuato y su traslado de Sinaloa para unirse al cártel. “Nunca me gustó esa vida dura y me vine a la calentura para empezar la aventura, no sabía mucho de la doctrinada, ustedes ya se imaginan, de la vida malandrina, pero con esfuerzo y con trabajo supe lo que estaba abajo...”

El corrido relata su vida ligada al narcotráfico, el propio apodo de “Bob Esponja” y sus actividades criminales. Sus gustos incluían autos modificados, las armas, las desveladas, música y las mujeres.

En redes sociales circularon videos capturados presuntamente antes de su asesinato donde es interrogado y revela la identidad de supuestos miembros del cártel.

Sánchez Múñoz era fletero en Sinaloa y luego se convirtió en mensajero de “Los Chapitos” para quienes transportaba droga. Pese a su actitud discreta, cobró fama con el corrido de la banda conocida por dedicar canciones a Iván Archivaldo.