¿Quién era 'Camilo Ochoa', influencer ex-narcotraficante asesinado en Morelos?

El pasado fin de semana fue asesinado el influencer Carlos Ochoa Delgado, conocido como “Camilo Ochoa” o “El Alucín”, e hijo de una familia acomodada.

Ochoa Delgado, de 42 años de edad, fue privado de la vida el sábado en Temixco, Morelos y durante su etapa como influencer se había dedicado a hablar del Cártel de Sinaloa, esto a partir de su experiencia como narcotraficante, pero vida de la que se había retirado tras estar preso.

En agosto de 2022, “Camilo Ochoa” fue entrevistado por la periodista Adela Micha en su canal de Youtube, La Saga, en esta de entrada declaró ser un ex-narcotraficante, estando a cargo de la plaza de Mazatlán entre 2014-2015, siendo detenido ese año y sentenciado a siete años de prisión .

Expresó que conoció al capo Dámaso López en 2014 y de vivir en la Ciudad de México se mudó a Mazatlán, dedicándose al narcotráfico desde antes. Al ser cuestionado sobre su pasado por la periodista, el influencer prefirió reservar el nombre de su padres, refiriendo sólo venir de “una familia acomodada”.

Relató que en 2004, teniendo unos 20 años, fue secuestrado por los Zetas tras vivir un tiempo en Nuevo Laredo, porque comenzó a hacer negocios con agentes aduanales a partir de lo que decomisaban ellos y luego lo vendía en Monterrey de forma ilegal, pero apartado del narcotráfico. Sumado a que presumía sus lujos como carros último modelo.

Mencionó que alrededor de 15 camionetas y unos 60 sujetos acudieron a su vivienda, tumbaron la puerta y en ese momento le privaron de la libertad, también los identificó como agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).

Expresó que a partir de su liberación a los siete días, el se mudó a Guasave, Sinaloa y luego a Guadalajara, estando ahí por sus amistades “se le abrieron las puertas” y entró al narcotráfico "por adrenalina, por gusto".

“Tuve que pasar todas esas etapas, haber caído y levantarme para ahora… venir a cambiar ese pensamiento a la gente”, afirmó en su momento.

Declaró que de su relación con Dámaso López fue como avanzó su lugar en el narcotráfico, pero luego de la detención de “El Chapo” Guzmán y que iniciara la presunta traición de Dámaso López decidió retirarse, si bien el capo lo mandó matar, la orden no logró cumplirse, pasando siete años preso.

Una vez en libertad, declaró que ofreció una entrevista la cual se volvió viral y a partir de ahí en sus redes sociales comenzó a hablar de su experiencia en el narcotráfico y exhibir sus lujos.

En el último video en su cuenta de TikTok, Camilo Ochoa llamó a una marcha por la paz en Sinaloa y criticó que los responsables de la crisis económica no les importa.

Mientras el periodista Nacho Lozano compartió un video grabado en tiempo reciente del influencer declarando que habían pretendido asesinarlo a él y su familia en un supuesto asalto para “borrarlo del mapa” y obtener sus teléfonos.

Acusó que alguien sin identificar, quería sus teléfonos “para ver quién me estaba mandando la información, de donde estaba saliendo los audios de “El Mini Lic”, junto al gobierno para acabar con él”.

Los negocios de la familia

Camilo Ochoa era hijo de uno de los fundadores de las cadenas de restaurantes El Pollo Loco y Pollo Feliz, según declaró en entrevistas. Si bien ninguna de las cadenas que operan en estados del norte de México y en Estados Unidos han sido señaladas de vínculos con el narcotráfico, sí se han visto afectadas por sus actos de violencia, como cuando en marzo pasado seis restaurantes fueron incendiados en Nuevo León.