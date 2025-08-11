¿Quién era Avelino Hernández Corichi, coordinador en la Región Laguna del Coecyt?

El domingo por la noche se dio a conocer el fallecimiento Avelino Hernández Corichi, coordinador en la Región Laguna del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (Coecyt).

Hernández Corichi cursó sus estudios de educación media superior en la Preparatoria No. 2 de la Universidad Nacional Autónoma de México y se graduó como licenciado en Sociología con especialidad en Ciencia Política y Desarrollo Urbano y Social por la Universidad Iberoamericana, plantel México.

Su currículum público y disponible para su consulta en Transparencia del Coecyt incluye una maestría en Administración Pública con especialidad en Ciencia Política y Desarrollo Urbano y Social; y un doctorado en Administración y Alta Dirección sin precisar la institución ni el año en que se obtuvieron los grados.

Su experiencia profesional inicia en 1988, cuando fue director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAdeC hasta 1994, siendo sus siguientes trabajos:

+) 1996-1999: Coordinador del Departamento de Investigación y Postgrado de la UAdeC

+) 1999-2000: Consulto para el área social contratado por ITEPSA, para elaborar los Planes Regionales Hidráulicos 2000-2020

+) 1999-2006: Jefe del departamento de proyectos del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Unidad Laguna

+) 2005-2006: Asesor Tecnológico en la Universidad Tecnológica de Torreón

+) 2006: Coordinador del Centro de Investigación Social y de Participación Ciudadana, convenio IEPCC-UIA plantel Torreón

El currículum no hace mención de su adhesión como coordinador de la Región Laguna por el Coecyt, cargo al que llegó hace 13 años.

Para este cargo se requiere de un título universitario, preferentemente en ramas afines a ciencia y tecnología, áreas de la administración pública, con conocimiento en finanzas y administración institucional con al menos dos años de ejercicio en la administración pública.

Hasta el 30 de junio, Hernández Corichi tenía un sueldo neto mensual de 23 mil 567 pesos, según el tabulador Remuneración mensual por puesto del Coecyt.