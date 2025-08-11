Nacional Profeco Claudia Sheinbaum VIOLENCIA TAMAULIPAS

Coecyt

¿Quién era Avelino Hernández Corichi, coordinador en la Región Laguna del Coecyt?

El titular tenía un doctorado en Administración y Alta Dirección

¿Quién era Avelino Hernández Corichi, coordinador en la Región Laguna del Coecyt?

¿Quién era Avelino Hernández Corichi, coordinador en la Región Laguna del Coecyt?

EL SIGLO

El domingo por la noche se dio a conocer el fallecimiento Avelino Hernández Corichi, coordinador en la Región Laguna del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (Coecyt).

Hernández Corichi cursó sus estudios de educación media superior en la Preparatoria No. 2 de la Universidad Nacional Autónoma de México y se graduó como licenciado en Sociología con especialidad en Ciencia Política y Desarrollo Urbano y Social por la Universidad Iberoamericana, plantel México.

Su currículum público y disponible para su consulta en Transparencia del Coecyt incluye una maestría en Administración Pública con especialidad en Ciencia Política y Desarrollo Urbano y Social; y un doctorado en Administración y Alta Dirección sin precisar la institución ni el año en que se obtuvieron los grados. 

Su experiencia profesional inicia en 1988, cuando fue director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAdeC hasta 1994, siendo sus siguientes trabajos:

+) 1996-1999: Coordinador del Departamento de Investigación y Postgrado de la UAdeC


+) 1999-2000: Consulto para el área social contratado por ITEPSA, para elaborar los Planes Regionales Hidráulicos 2000-2020


+)  1999-2006: Jefe del departamento de proyectos del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Unidad Laguna


+)  2005-2006: Asesor Tecnológico en la Universidad Tecnológica de Torreón


+)  2006: Coordinador del Centro de Investigación Social y de Participación Ciudadana, convenio IEPCC-UIA plantel Torreón


El currículum no hace mención de su adhesión como coordinador de la Región Laguna por el Coecyt, cargo al que llegó hace 13 años. 


Para este cargo se requiere de un título universitario, preferentemente en ramas afines a ciencia y tecnología, áreas de la administración pública, con conocimiento en finanzas y administración institucional con al menos dos años de ejercicio en la administración pública. 


Hasta el 30 de junio, Hernández Corichi tenía un sueldo neto mensual de 23 mil 567 pesos, según el tabulador Remuneración mensual por puesto del Coecyt. 


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Coecyt Avelino Hernández Corichi

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Quién era Avelino Hernández Corichi, coordinador en la Región Laguna del Coecyt?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405597

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx