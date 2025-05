'Querida hija: Otro año más sin ti...'; madre conmemora a su hija Adela Jazmín desaparecida hace casi 20 años

Este 29 de mayo, Adela Jazmín estaría cumpliendo 35 años de edad, sin embargo desde hace casi 20 años se encuentra desaparecida. Hoy, su madre María Cristina Castañeda, como desde hace dos décadas, le escribe una carta para que se haga pública, con la ilusión de que pudiera llegar hasta las manos de su hija o bien, ablandar el corazón de quienes saben de su paradero o tienen información que pudiera ayudar a localizarla.

Fue el 2 de junio de 2005 que Adela Jazmín Solís Castañeda desapareció en las calles del Centro de Torreón, cuando tomaba el camión que la llevaría a casa.

Días después, María Cristina recibió una llamada a su casa, era un supuesto padre de un joven que estaría con Adela, quien le dijo que su hija no la quería ver. Después de eso, jamás volvió a comunicarse.

Para Cristina, la llamada fue real, pues el hombre del otro lado de la línea, preguntó por ella directamente, por su nombre, hecho que la inquietó, pues si bien se repartieron volantes por varios puntos de la ciudad, solo tenía su número de contacto más no su nombre. Aunque la autoridad pudo ubicar que la llamada salió del sector Jacarandas, no se tuvieron más pistas.

Y para darle a conocer a su hija donde quiera que esté que su madre la sigue buscando y que la recuerda día a día, especialmente en esta fecha, escribe una carta para publicarla en este medio.

De la carta

En ella se lee:

"Querida hija: Otro año más sin ti en tu cumpleaños, cada vez que miro tus fotos me llega a la mente recuerdos tuyos, desde el primer momento que supimos que era una hermosa niña. Me aferro a esos recuerdos que me llenan de amor y fuerza para continuar tu búsqueda, porque después de lo que pasó, lo más cruel, inhumano que le puede pasar a una mami y a la familia.

Fuiste arrebatada de mi vida sin poder todavía encontrarte. En esta fecha de tu vida, otro cumpleaños sin ti, ya cumples 35 años y 20 años de no saber de ti; como quisiera tenerte aquí para festejarte, abrazarte y llenarte de besos.

Pero mi niña, quiero que sepas que mami siempre estará aquí sacando fuerzas y coraje hasta poder encontrarte, que habrá tiempo para platicar, pero no será fácil para ti ni para nuestro encuentro: pero con ayuda siempre del que nunca nos ha fallado, Dios a nuestro lado. No tengas temor, Dios está contigo siempre mi niña, no olvides que siempre te recuerdo y te llevo en mi mente y en mi corazón".

En sus líneas, Cristina menciona que sueña con ese día en que Dios les haga el milagro de volver a estar juntas "para siempre".

"Si supieras mi niña cuánto te necesito y te extraño mucho. Mi vida sin ti no es vida, porque eres mi pedacito de corazón que me falta para sobrevivir y ser feliz".

También le dio a conocer que su hermana la extraña "y le haces mucha falta. Recuerda mi niña que, mamá nunca se cansará de buscarte".

Sin falta

Cristina comentó que año con año ha escrito una carta, y desde el primer año de ausencia, publicó su sentir con la esperanza de obtener también, una pista nueva, lo cual aún no ha sucedido.