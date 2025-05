'Quería ser la reina de las telenovelas'

Chica conoce chico es una película mexicana que recientemente se estrenó en Max y que se mantuvo por bastante tiempo en el top ten de la plataforma.

La cinta sigue a "Lucía", una trabajadora de oficina desencantada del amor, y a "Jorge", un eterno estudiante que aún vive con sus padres. Tras el fin de una larga relación, ambos intentan reinventar sus vidas amorosas, mientras se enfrentan a nuevos comienzos y a la búsqueda del verdadero amor.

El elenco está encabezado por Camila Sodi y Sebastián Zurita, acompañados de las destacadas actuaciones de Ianis Guerrero y Aurora Papile. Además, el reparto cuenta con las participaciones de Paulina Gaitán, Carlos Ferro y David Chocarro, quienes dan vida a personajes clave en esta entrañable historia.

Aurora Papile, quien también funge como productora, charló en exclusiva con El Siglo de Torreón, del largometraje dirigido por Raúl Martínez y de sus proyectos.

"Estoy feliz de que la gente haya abrazado y recomendado esta película porque al final dependemos del público. Se recomendó bastante de boca en boca.

"Cuando se estrenó, amanecimos en primer lugar en Max, algo que es muy difícil de lograr por tantos estrenos. No puedo estar más orgullosa de este trabajo cinematográfico", manifestó.

La entrevistada confesó que, cuando leyó el guion de Chica conoce chico, quedó impactada y es por eso que quiso emprender en la cinta como productora.

"Me encantó la historia cuando la conocí. Se me hizo una historia muy distinta sin dejar de ser un filme romántico. Tiene un humor ácido, con toque mexicano y real. Me encantó que fuera una comedia romántica que se burla del mismo género".

Celebró Aurora que Chica conoce chico de alguna manera cuenta con un "sellito lagunero" por las siguientes razones.

"Tenemos a Carlos Ferro que es de Torreón y bueno, pues como sabemos, Sebastián es hijo de nuestro querido Humberto Zurita, que es de tierras laguneras", comentó.

En la trama, Papile encarna a "Sara", una mujer que idealiza el romance y que además no sabe convivir con la soledad.

"Le gusta estar en pareja y cree que se va a casar para siempre como en los cuentos de hadas, así que el personaje de Sebastián le inculca que no puede seguir con esa mentalidad y debe aprender a estar sola para que le llegue realmente el amor".

Debido al impacto que generó Chica conoce chico, Camila mencionó que, al parecer, la historia, que de igual manera aborda la rapidez con la que se vive en estos tiempos, podría tener una continuidad.

"Le fue tan bien que Sony planea realizar una serie o bien desarrollar Chica conoce chica o Chico conoce chico, ya que se busca seguir planteando cómo es hoy el día a día… todo es rápido y la gente siempre metida en las redes sociales".

En ese sentido, la artista se sinceró y opinó que no le gusta el ritmo actual en el que transcurre la sociedad.

"Yo sentí más cambios después de la pandemia. No me gusta depender de una red social para trabajar. No me gusta lo que pasa con las nuevas generaciones, los chicos se ven deprimidos en lugar de divertirse en las calles. Ves a personas comiendo en restaurantes, pero pegadas al celular. Si no hay una contención, nos podemos perder bien fácil y esa labor la tenemos que ejecutar los adultos con nuestros niños o adolescentes".

El debut de Aurora ocurrió en el cine ocurre como parte de la ópera prima de Kuno Becker, Pánico 5 Bravo, proyecto en el que Aurora llevó el rol protagónico. Desde entonces no ha parado de laborar. Al respecto, compartió de qué manera ha ido evolucionando en su faceta de actriz.

"Ahora creo mucho más en mí y confío en que puedo desarrollar proyectos en los que puedo actuar. Kuno me dio la primera oportunidad y se lo agradeceré siempre. Gracias a ese proyecto me di cuenta de que quería hacer cine para siempre".

Por otro lado, la artista mencionó que cuando salió de estudiar del Centro de Educación Artística de Televisa quería ser la "reina de las telenovelas", pero fue el cine donde encontró un hogar y se siente agradecida de que así haya ocurrido.

Para saber más

Más detalles de la actriz:

*Es egresada del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y de la academia de Howard Fine, en Los Ángeles.

*Su debut en el cine se da como parte de la ópera prima de Kuno Becker, Pánico 5 Bravo, proyecto en el que Aurora llevó el rol protagónico, dando vida a un paramédico de nacionalidad norteamericana que utiliza su identidad para traficar heroína a los Estados Unidos.

*Aurora se mudó a la Ciudad de México en 2013 para iniciar su carrera como actriz de cine mexicano y a partir de entonces ha participado en los títulos Amor a Primera Visa, A la Mala, Amor letra por letra, así como Visitantes, El día de la unión, Corazonada y Tequila Repasado, mostrando su amplio rango actoral en largometrajes que van de la comedia, al drama y el terror.

*Con el filme Chica conoce chico (Dir. Raúl Martínez) debuta como productora además de protagonizar al lado de Camila Sodi.