‘Queremos que nos liquiden conforme a la Ley’, demandan trabajadores de Sky

La segunda quincena de octubre de 2024 fue la última que recibieron los trabajadores de TDA Telecomunicaciones SA deCV, socio comercial de Sky.

La empresa tiene presencia en56 estados de la República y en total son alrededor de 30 oficinas. El año pasado, tuvo una fusión con Izzi, que quedó como administrador de ambas plataformas y desapareció así la estructura comercial de Sky.

“La segunda quincena de octubre fue la última que nos pagaron, ya no nos pagaron ni noviembre, ni diciembre, ni enero y menos aguinaldo, al día de hoy nos deben seis quincenas más el aguinaldo”, comentó uno de los trabajadores afectados.

Las oficinas en Gómez Palacio, ubicadas sobre calle Veracruz número 673, ya no cuentan con los servicios de luz, agua, telefonía, internet, pero los empleados siguen acudiendo en espera de alguna información sobre sus pagos pendientes.

La situación ha sido la misma en todas las oficinas a nivel nacional y se afecta también indirectamente a distribuidores, con quienes también se tienen adeudos considerables, que son quienes hacen las ventas, así como técnicos y otros servicios.

“Debemos rentas también, de tres meses, ya son cuatro meses, no tenemos nada de servicios, a nosotros lo que nos preocupa es que no nos dan la cara”, mencionó otro de los empleados afectados por los adeudos.

Indicaron que de manera formal no hubo comunicación de parte de la empresa sobre la problemática que se enfrenta, de modo que ya sólo esperan que se les liquide de acuerdo a la Ley, pues hasta el momento no han recibido nada.

Los trabajadores ya acudieron a solicitar orientación legal al Centro de Conciliación Laboral de Gómez Palacio y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Se les dio su primera audiencia el pasado 18 de enero, pero ningún representante de la empresa acudió, por lo que se les entregó un segundo citatorio para el 18 de febrero.

En base a la asesoría legal que han recibido, señalaron que si no se presenta nadie en la segunda audiencia, solicitarán la carta de no conciliación para poder integrar entonces una demanda de manera formal y ya no un acercamiento conciliatorio, en contra del propietario de la empresa, Óscar Guerrero.

Entre los empleados afectados, había quienes tenían ya siete años laborando para la empresa: “lo único que queremos es una solución, que nos liquiden conforme a la Ley”.