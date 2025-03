'Queremos que casos se resuelvan en Gómez'

"Queremos que los casos se griten en Gómez, la violencia es aquí, no podemos irnos a otro lado a exigir justicia, si donde queremos que se resuelvan nuestros casos es aquí", dijo una de las integrantes de la colectiva "Víboras del Desierto", quienes este sábado al medio día realizaron una marcha en el citado municipio para exigir justicia en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Explicó que son al menos nueve casos de mujeres, víctimas de desaparición forzada, feminicidio, así como de algún tipo de violencia y en algunos no se ha hecho justicia y en otros, las autoridades encargadas de la impartición de justicia favorecen a los agresores con penas mínimas o están libres por que tienen influencias.

"Tenemos aquí muchos casos de feminicidios sin resolver, en donde los jueces pues nada más no dan respuesta y el día de hoy, solo queremos gritar y pedir justicia, la marcha va a ser totalmente pacífica".

La vocera de la colectiva dijo que, desafortunadamente este año fueron pocas mujeres las que atendieron la convocatoria, debido a que se enteraron que, de las corporaciones estuvieron avisando por redes sociales y en la zona Centro que iba a haber desastre.

"No es justo que estén haciendo este tipo de comunicados sin nuestro consentimiento, por que como te puedes dar cuenta, son muy poquitas personas gracias al comunicado que lanzaron, en ningún momento dijimos que la marcha va a ser destructiva o que vamos a destruir y si esa es su forma de querer hacer que nos callemos, no lo van a lograr".

MARCHA

El punto de reunión fue en el estacionamiento de Soriana Las Rosas a las 12 del día, luego el contingente de algunas 50 personas avanzó por el bulevar Alemán, hacia la avenida Victoria, para culminar frente al edificio del Palacio de Justicia.

Desde el punto de reunión, se observó al personal femenino de la Dirección de Seguridad Pública, quienes incluso portaban una banda morada en el brazo, asimismo una unidad de Tránsito y Vialidad abría el paso y al final del contingente, dos unidades más de agentes viales y una de seguridad pública, en tanto que por los costados las "flanqueaban" agentes policíacos pedestres o en bicicleta, aunque también se observaron estacionadas, patrullas de la Policía Municipal y Estatal.

En el Centro de la Ciudad, algunos establecimientos comerciales bajaron sus cortinas metálicas, ante el temor de que se presentarán actos vandálicos, en tanto, los pocos que sí dejaron abiertas sus puertas, permitieron a su personal salir a las banquetas para observar el contingente, incluso algunas portaban playeras moradas, alusivas al 8M.

De cuadra a cuadra, justo en el Palacio de Justicia, se atravesaron las unidades de Vialidad y también elementos policíacos se dispersaron por la Plaza Principal, a la expectativa de lo que ocurriera.

EXIGEN JUSTICIA

Las participantes se extendieron al frente, mientras algunas colocaban las mantas y lonas que traían en el barandal del Palacio de Justicia, y luego, apoyadas por un megáfono, empezaron a nombrar una a una a las mujeres por las que pidieron justicia: Cristina Aguilar Romero, quien murió el 26 de febrero del 2025, víctima de feminicidio; María Fernanda Jaramillo, quien murió el 30 de junio del 2024; Dyan Yamil Favela, el 11 de enero del 2023; Dalia Yazmín Orozco, el 15 de febrero del 2028; Ana Gabriela Castañeda, el 5 de diciembre del 2023; Ana Karen Soto, el 10 de octubre del 2021; Maclovia Vargas, el 30 de agosto del 2014, así mismo a Dalia Adela Leos Rentería, a quien siguen buscando tras su desaparición, entre otros casos.

"No es vandalismo, es iconoclasia", fueron algunos de los mensajes que algunas jóvenes pusieron en la fachada del Palacio de Justicia; dos de ellas lograron escalar el barandal, el cual estaba cerrado, pero no impidió que expresaran su exigencia de justicia para las que "ya no pueden gritar como ellas", incluso en algún momento con un martillo lograron romper el candado del barandal que conduce hacia una especie de estacionamiento del citado edificio y trataron de dirigirse hacia el acceso principal, pero en el interior estaban elementos de la Policía Estatal, quienes lo impidieron.

Pasadas las dos de la tarde, dieron por concluida la marcha.