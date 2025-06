'Ya no me voy a querer ir': Daniel Haddad se rinde ante el talento y sabor de Torreón

La obra que sale mal, trajo ayer a un ramillete de actores que deleitaron al público con tal historia en el de Teatro Nazas a las 20:30 horas.

Entre ellos, figura el actor, Daniel Haddad, quien ha destacado en cine, teatro y plataformas y además es mago y diseñador.

Talentoso. Haddad es multifacético y ha sabido mezclar sus pasiones.

La mañana de este miércoles, el nacido en Ciudad de México visitó El Siglo de Torreón para hablar de su trabajo y de paso elogiar el talento lagunero.

Y es que, Daniel ha coincidido con varios laguneros en varios proyectos, tan es así que dijo: "¿Qué tienen en La Laguna que son tan talentosos?".

"Hay mucho talento en la Comarca. Constantemente me topo en este trabajo a talentos de la Comarca Lagunera. Somos un país muy centralizado y veo que muchas personas de otras regiones del país, como de estas tierras, emigran a Ciudad de México y nosotros felices de recibirlos; sin embargo, claramente vemos una fuga de talentos".

Haddad recordó que en la serie de Disney, Papás por encargo, coincidió con el torreonense "Pato" Safa y en la cinta Loco por ella y la serie Nadie nos va a extrañar con los actores Areli González y Fernando Sujo, respectivamente.

"Trabajar con 'Pato' Safa fue una experiencia padrísima. Él tiene una gran sensibilidad y sabe bien cómo contar escenas. Areli es una gran compañera, incluso el año pasado que ocurrió el eclipse vine a verlo y su mamá me hospedó en su casa", comentó.

En ese sentido, el entrevistado mencionó que, pese haber venido a Torreón en múltiples ocasiones, no le había tocado laborar ante la audiencia local.

"Es la primera vez que me presentó aquí (ayer) y eso me emociona mucho", comentó mientras recibía una sorpresa de este diario... unas gorditas de cocedor que disfrutó bastante y hasta mencionó, "ya no me voy a querer ir".

Comentó Haddad que La obra que sale mal ha sido el proyecto más largo en el que él ha estado.

"Estrenamos en CDMX en 2018 bajo la dirección de Mark Bell, un inglés que vino a montar la puesta en escena acá a México. Nos entrenó muy bien por medio de métodos que en lo personal no había ahondado. Estuvimos varios años en distintos teatros de por allá y ahora ya nos tocaba venir al Teatro Nazas de Torreón".

Para Haddad, laborar en el teatro es "mágico y fascinante", ya que le permite estar en contacto directo con el público.

"Es inigualable. Yo que también soy mago, cuando hago algún acto me emociona ver a las personas con sus caras de asombro. El teatro cuenta con muchas ventajas como la retribución que hay entre uno como actor y cada espectador".

Por otro lado, Daniel Haddad detalló de qué manera tomó el camino artístico que ha sabido mezclar con la carrera de diseño industrial.

"En realidad, todo esto comenzó como un juego. Cuando era niño me encantaba ir al teatro y ver lo que hacían los actores. Estando en la primaria montamos una obra, la pasé muy bien y entonces me di cuenta de que eso quería realizar en mi vida. Así que hoy en día soy actor, diseñador y mago".

La charla con el experimentado actor terminó, y es que ya quería disfrutar ahora sí sus gorditas de chicharrón y frijoles. Ante la buena respuesta de los laguneros hacia La obra que sale mal, Daniel solo tuvo palabras de agradecimiento.

"Muchas gracias por permitirnos llevarles un buen momento de diversión".

'No salió nada mal'

No salió nada mal Fue un éxito. La presentación de La obra que sale mal arrasó en su paso por la Comarca Lagunera, le ocurrió todo lo contrario a su título. En una única función, a las 20:30 horas, más de mil laguneros se congregaron para presenciar este montaje que los divirtió a más no poder. Con un elenco que incluyó a Daniel Sosa, Daniel Haddad, Ricardo Fastlicht y Luz Aldán, entre otros actores, la puesta en escena demostró por qué duró tantos años en cartelera en CDMX para luego recorrer provincia, y es que la trama y los actores se fusionan para ofrecer un trabajo de gran calidad que en verdad tuvo a los espectadores muertos de risa de principio a fin. Este proyecto originado en Inglaterra y ganador del premio Olivier a la Mejor Comedia (titulado The Play that Goes Wrong), inicia con el director de una compañía de teatro estudiantil que detalla los problemas que ha tenido al montar obras como Cats y espera que esta vez no ocurra lo mismo. Enseguida, un grupo de actores busca ejecutar una pieza magistral de suspenso que ni la misma Agatha Christie podría haber concebido. Se trata de Asesinato en la Mansión Haversham. Es una obra donde las cosas van de mal, hacia un completo desastre. Prácticamente, la escenografía se cae como parte de la historia. Una protagonista inconsciente, un cadáver que de muerto no tiene nada y actores que se tropiezan con todo, incluyendo sus líneas, aderezan la obra dividida en dos actos. Sin duda, fue una catástrofe inimaginable que el público lagunero disfrutó. Por si fuera poco, Daniel Haddad hizo mención en la puesta en escena de las gorditas de cocedor que El Siglo le dio ayer, algo que emocionó al público.

Deleita su paladar. Daniel tuvo la oportunidad de probar la gastronomía local: unas ricas gorditas de cocedor.