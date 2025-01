¿Qué significa ser aval? Esto es lo que debes considerar antes de firmar por alguien

Ser aval de alguien puede parecer un gesto de amistad o solidaridad, pero implica asumir una responsabilidad financiera significativa.

Es fundamental entender a profundidad qué significa ser un aval y cuáles son los riesgos asociados a esta figura legal, antes de tomar una decisión que podría tener consecuencias importantes en tu vida.

¿Qué es un aval?

Un aval es una persona física o moral que se compromete a pagar una deuda en caso de que el deudor principal no pueda hacerlo. Es decir, el aval actúa como una garantía para el acreedor, es decir, el banco o la agenda, asegurando que el crédito sea saldado.

Sin embargo, ser un aval conlleva una responsabilidad solidaria, pues si el deudor principal no cumple con sus obligaciones, el aval se convierte en el responsable directo del pago de la deuda, y en caso de incumplimiento, el acreedor puede proceder al embargo de los bienes del aval para recuperar el dinero adeudado.

Además, el incumplimiento de una deuda como aval puede afectar negativamente el historial crediticio del aval, dificultando el acceso a futuros créditos.

Eso, y lo que podría ser aún más importante para muchos, el daño o la pérdida en la relación cordial o de amistad entre el aval y el deudor.

¿Cómo protegerse si eres aval?

Antes de aceptar ser aval, infórmate a fondo sobre las condiciones del crédito, el monto de la deuda, los plazos de pago y las consecuencias legales en caso de incumplimiento.

Evalúa la capacidad de pago del deudor: Analiza la situación financiera del deudor principal para determinar si tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones.

Considera un aval solidario: En algunos casos, es posible establecer un aval solidario, es decir, compartir la responsabilidad con otras personas.

Exige un contrato claro y detallado: El contrato de aval debe ser claro y conciso, especificando los derechos y obligaciones de todas las partes involucradas.

Consulta a un abogado: Antes de firmar cualquier documento, es recomendable consultar a un abogado especializado para que te asesore sobre tus derechos y obligaciones.

Recuerda que no si no conoces bien al deudor principal o no confías en su capacidad de pago, si no estás en condiciones de asumir la deuda en caso de incumplimiento, si tienes un historial crediticio delicado o si el monto de la deuda es excesivo en relación a tus ingresos, es mejor evitar ponerte en condiciones de aval para alguien.

¿Has sido aval para algún conocido?