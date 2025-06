¿Qué significa MIGA? El lema con el que Trump sugiere un cambio de régimen en Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo que el daño causado por los bombardeos estadounidenses del sábado a las instalaciones nucleares es "monumental", a pesar de que su propio equipo advirtió que es "muy pronto" para evaluar qué tan grande es el impacto.

Trump también pareció posicionarse a favor de un cambio de régimen en Irán.

"No es políticamente correcto utilizar el término «cambio de régimen», pero si el actual régimen iraní es incapaz de volver a hacer a Irán grande, ¿por qué no habría un cambio de régimen? ¡¡¡MIGA!!!", posteó, usando las siglas para Make Iran Great Again (Hacer Grande a Irán de Nuevo).