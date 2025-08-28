¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Emilio Fernando Alonso tras su hospitalización?

El narrador mexicano Emilio Fernando Alonso, una de las voces más reconocidas del futbol, fue internado de urgencia, lo que generó preocupación entre colegas y aficionados.

Alonso, recordado por narrar Mundiales, Copas Oro y Juegos Olímpicos, fue reportado inicialmente en estado delicado, situación que encendió las alarmas en el ámbito deportivo. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, aunque horas después se confirmaron avances positivos en su recuperación.

Hospitalización de emergencia

El periodista Julio Palacios fue quien dio a conocer la situación de Alonso a través de sus redes sociales, solicitando apoyo y oraciones para su colega:

“De todo corazón deseamos lo mejor para nuestro querido amigo, Emilio Fernando Alonso, quien pasa por momentos delicados de salud, pero la oración y la palabra todo lo puede y más cuando hay mucha fe, ánimo, familia y amigos, él es un roble y seguramente supera esta y muchas más”, escribió Palacios en Facebook.

Aunque no se revelaron detalles médicos específicos, se confirmó que Alonso enfrentó una crisis de salud que requirió atención inmediata, generando preocupación entre sus seguidores y compañeros de profesión.

Evolución de su salud

Horas después, la esposa del comentarista, Patricia, informó que Emilio Fernando Alonso se encuentra estable y evolucionando favorablemente, describiendo su estado como “librando otra batalla más”. Por su parte, Enrique “Perro” Bermúdez, amigo cercano y colega, confirmó que el narrador ya había sido dado de alta y que no se encontraba en peligro.

Antecedentes médicos

Este no es el primer episodio grave en la vida del narrador. En 2005 sufrió un derrame cerebral que casi le cuesta la vida, pero logró recuperarse y regresar a los micrófonos. Desde entonces, ha continuado activo en la cobertura deportiva, aunque ha enfrentado algunos problemas de salud que lo han obligado a tomar pausas.