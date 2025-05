¿Qué se sabe del ataque contra el dueño del gimnasio de Azcapotzalco?

La violencia volvió a sacudir la alcaldía Azcapotzalco este viernes cuando un hombre fue asesinado a balazos al interior de un gimnasio ubicado en la colonia Nextengo.

La víctima, quien presuntamente era el dueño del establecimiento, recibió al menos cuatro impactos de bala en la cabeza y el tórax.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:24 horas, al interior del gimnasio “Studio Fitness”, ubicado en avenida Azcapotzalco número 482, esquina con la calle José María Pino Suárez.

Según los primeros reportes, se trató de una agresión directa. Uno de los responsables se encontraba dentro del gimnasio mandando mensajes por celular, cuando un segundo hombre ingresó al lugar y, sin mediar palabra, abrió fuego contra la víctima. Ambos agresores huyeron del lugar a bordo de una motocicleta.

Personal médico arribó al sitio y confirmó que el hombre —quien aún no ha sido identificado— ya no contaba con signos vitales, tras recibir cuatro disparos, dos en el tórax y dos en la cabeza. No se reportaron personas lesionadas durante el ataque.

Un testigo que alertó a las autoridades relató haber escuchado las detonaciones y observar a dos hombres jóvenes, uno de ellos con playera negra y gorra azul, escapar del sitio hacia avenida Azcapotzalco.

La SSC acordonó el área y dio parte al Ministerio Público para los trabajos periciales correspondientes. En tanto, se revisan las cámaras de videovigilancia del lugar y sus alrededores con el objetivo de identificar y ubicar a los responsables.

