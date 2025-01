¿Qué se sabe de la relación entre Barack Obama y Jennifer Aniston?

El expresidente Barack Obama habría salido con la actriz Jennifer Aniston y estaría por divorciarse de su esposa Michelle, según rumores sin confirmar.

El miércoles 22, la influencer Melanie King compartió el rumor de que Aniston y Obama estaban saliendo y el expresidente se estaría divorciando de Michelle.

La base del rumor que se ha extendido en redes sociales, proviene de un artículo de la revista In Touch Weekly que fue su portada en agosto del 2024, bajo el encabezado de “La verdad sobre Jen & Barack”, se aseguraba que los dos estaban “obsesionados el uno con el otro” y Michelle se sentía traicionada con Aniston por robarle la “atención de su marido”.

En octubre, casi dos meses de la publicación de la revista, Jennifer Aniston presentó un libro infantil escrito por ella en el programa Jimmy Kimmel Live! Donde también desmintió y aclaró varios rumores, entre ellos el de su supuesta relación con el expresidente.

La actriz dijo que se sorprendió con la publicación, ni siquiera se enojó. “Eso es absolutamente falso...no hay verdad”. Aniston aclaró que solo una vez conoció al expresidente y dijo conocer más a Michelle.

Barack Obama y Michelle, la “pareja más poderosa del mundo” como los calificó la revista Forbes en 2013 ha pasado en los últimos años ha ser también una de las más exitosas al crecer su fortuna hasta los 40 millones de dólares (sólo contando la de Obama) una cifra contrastante con los 1.3 millones que declaró la pareja a su llegada a la Casa Blanca.

Su popularidad les ha permitido promocionarse con libros best-seller, conferencias, podcast y una casa productora. En 2018 los Obama firmaron un acuerdo con Netflix para producir películas y series y si bien no se reveló la cantidad, el diario The New York Times reportó que procesos similares están valuados en decenas de millones de dólares a lo largo de varios años.