¿Qué se sabe de la mujer que fue encontrada enterrada en una pared de la CDMX?

La Ciudad de México, y el país en general, se ve conmocionado ante un nuevo caso de feminicidio, luego de que se descubriera el cadáver de una mujer enterrado en el muro de una construcción en la CDMX.

Se trata de Alma Elena Sánchez Marcelo, de 30 años de edad, y originaria de Chiapas, quien durante el 15 de junio llegó a la Ciudad de México con la idea de conseguir un mejor trabajo; sin embargo, las cosas terminaron muy mal para ella.

El 7 de agosto se reportó la denuncia por la desaparición de Alma Elena ante la Fiscalía General de Justicia de a Ciudad de México (FGJCDMX).

Tras emitirse la alerta por desaparición, se difundió una ficha de búsqueda a través de familiares, amigos y conocidos, dentro y fuera de redes sociales, con la idea de localizar a la joven.

En la ficha de búsqueda se describía a Alma Elena como una mujer con estatura de 1.60 metros y con una cicatriz en el antebrazo derecho. Además, el documento señalaba que había desaparecido el 15 de junio en la colonia 10 de Mayo, de la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

Como señas particulares, a Alma le faltaban varios dedos de su mano izquierda, y también poseía un tatuaje en la clavícula.

TAMBIÉN LEE Cada día asesinan a ocho mujeres en México durante 2025: SESNSP

En el primer semestre del año se han registrado 338 feminicidios y más de mil homicidios dolosos contra mujeres; Edomex, Chihuahua y Sinaloa entre los estados con más casos

Terminó la búsqueda

Lamentablemente, la desaparición de Alma Elena tuvo un trágico desenlace, pues el día 14 de agosto, su cuerpo sin vida fue encontrado, enterrado al interior de una construcción.

Teniendo como punto de partida el lugar donde se le había visto por última vez a la joven, en la colonia 10 de Mayo, las investigaciones llevaron a personal ministerial, policial y pericial, a realizar una inspección a un inmueble ubicado sobre la calle Zempoala 104, en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, según lo dio a conocer la FGJCDMX.

"Personal ministerial, policial y pericial llevó a cabo una inspección este jueves 14 de agosto en un inmueble asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), ubicado en la colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez, dijo Fiscalía CDMX".

Dentro del inmueble que se encontraba en construcción, fue localizado en una de las paredes, el cuerpo enterrado de Alma Elena Sánchez Marcelo.

¿Quién es el principal sospechoso?

Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades de la Ciudad de México iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso, señalando como principal sospechoso al novio de la joven.

Según el testimonio de familiares y allegados de Alma, su pareja la habría convencido de viajar desde Chiapas a la Ciudad de México.

Se sabe que la pareja de la hoy occisa, trabajaba como vigilante en la obra donde fue encontrado el cuerpo de la joven y que, además, regresó antes a Chiapas.

Las investigaciones continúan.