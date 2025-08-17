¿Qué se sabe de la agresión a familiares del jugador Ángel Zaldívar en estadio Akron?

Bravos de Juárez sumó hace unas horas tres valiosos puntos en su visita a Guadalajara, ciudad en la que derrotaron 1-2 a Chivas. Sin embargo, el resultado pasó a segundo término para el equipo fronterizo, que vio a uno de sus jugadores ser víctima de la violencia.

Se trata de Ángel Zaldívar, exjugador rojiblanco, quien mediante sus redes sociales denunció que integrantes de su familia fueron atacados por aficionados del Rebaño.

En una publicación que rápidamente se volvió viral, el atacante compartió que a su hermano le rompieron la nariz y que su sobrina también fue agredida, pidiendo que las autoridades hagan su labor y encuentren a los responsables.

Zaldívar, quien ingresó al juego, explotó tras lo ocurrido, mostrándose incrédulo de que esto ocurra en un escenario que recibirá la Copa del Mundo de 2026.

"Increíble que pase esto en un escenario que será sede mundialista. Mi familia sufrió violencia cuando fueron a apoyarme . No lo tolero y exijo que encuentren a los responsables".

Las palabras del jugador fueron replicadas por la institución, que lanzó un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y aseguró que trabaja con las autoridades para dar con los responsables.

A través de redes sociales, el FC Juárez condenó enérgicamente la agresión contra la familia de Ángel Zaldívar, aunque sin identificarlo, señalado que esta ocurrió después del partido contra Club Deportivo Guadalajara.

Juárez agradeció la colaboración de la Seguridad Privada del Club Deportivo Guadalajara para identificar al agresor, tras la agresión en la zona del estadio asignada a los familiares de los jugadores.

A su vez, se colabora con los Comisarios oficiales de la Liga MX, quienes fueron notificados de los hechos y que deberá trasladar el caso a la Comisión Disciplinaria de la Federación.

“Esperamos que las autoridades competentes tomen medidas ejemplares contra este tipo de actos violentos”.