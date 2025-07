¿Cómo será la nueva Coca-Cola? Trump anuncia cambios en su receta

Piensas en Coca-Cola e inmediatamente tu mente trae a tu paladar la sensación de las burbujas y el dulce sabor de este refresco, pero ¿y si fuera diferente? Muchos se encuentran a la expectativa tras el anuncio de un cambio en su fórmula.

¿Habrá una nueva Coca-Cola?

Fue a través de su red social, Truth Social, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que ha "convencido" a la empresa Coca-Cola de modificar la receta de su popular refresco para incluir productos naturales.

Este cambio podría representar una alteración significativa tanto en la composición como en el sabor final de la bebida, al modificar de uno de los ingredientes esenciales que le brindan el sabor característico a la Coca-Cola en Estados Unidos.

“He estado hablando con @CocaCola sobre el uso de azúcar de caña REAL en la Coca-Cola en Estados Unidos, y han accedido. Quiero agradecer a todas las autoridades de Coca-Cola. Será una muy buena decisión por su parte. Ya verán. ¡Es simplemente mejor! —Presidente Donald J. Trump”, escribió.

Captura de pantalla. X / @TheWhiteHouse

Según lo señalado por Trump, la modificación en la receta del refresco de cola se vería reflejada en la calidad de los endulzantes. Se ha indicado que la empresa comenzará a utilizar azúcar de caña real para la fabricación de las bebidas.

La propia refresquera indica en su portal que, a nivel global, "dependiendo de en qué parte del mundo te encuentres, utilizamos azúcar y/o jarabe de maíz con alto contenido de fructosa/jarabe de almidón con alto contenido de fructosa para endulzar Coca Cola".

¿Qué ha respondido Coca-Cola?

De acuerdo con información de abcnews, Coca-Cola publicó en su sitio web un breve comunicado en agradecimiento al presidente Donald Trump sin dar mayores detalles del cambio.

"Agradecemos el entusiasmo del presidente Trump por nuestra icónica marca Coca-Cola. Próximamente compartiremos más detalles sobre las nuevas e innovadoras ofertas de nuestra gama de productos Coca-Cola", se lee en el comunicado.

¿Es la primera vez que Coca-Cola cambia su receta?

La idea de que Coca-Cola modifique su receta no es algo nuevo en la historia de la compañía, aunque no todos los cambios han sido tan publicitados o exitosos. De hecho, el antecedente más famoso de un cambio radical en la fórmula de Coca-Cola fue la introducción de la "New Coke" en 1985.

En un intento por revitalizar las ventas frente a la creciente competencia de Pepsi y las preferencias cambiantes de los consumidores, Coca-Cola decidió reemplazar su fórmula original por una versión más dulce. La reacción del público fue abrumadoramente negativa.

Los consumidores, leales al sabor clásico, expresaron un fuerte rechazo, lo que llevó a la compañía a reintroducir la fórmula original bajo el nombre de "Coca-Cola Classic" apenas 79 días después del lanzamiento de la "New Coke" .

Desde entonces, Coca-Cola ha sido extremadamente cautelosa con las modificaciones a su fórmula principal, aunque ha lanzado numerosas variantes y productos con diferentes endulzantes como Coca-Cola Zero Azúcar, Coca-Cola Light o Coca-Cola Life con stevia, entre otras.

¿Qué opinas de los cambios en el sabor de la clásica Coca - Cola?

