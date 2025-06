¿Qué representa el globo de elefante durante la sesión del Consejo General del INE?

El uso de acordeones en la elección judicial fue nuevamente tema de confrontación en el Consejo General del INE. Mientras un grupo de consejerías minimizó su efecto, asegurando que no se comprometieron los resultados, otro señaló que es una mancha al sistema, mismos que han votado por la no validez de la elección.

Por seis votos a favor y cinco en contra se declaró la validez de la elección de magistraturas de circuito, votación dividida que se ha mantenido con los otros cargos de la elección judicial.

El consejero Uuc-kib Espadas rebatió el argumento de que 90% de las personas votaron por candidaturas que estaban en acordeones, "esta cifra, por cierto, es totalmente falsa".

De su lugar sacó un globo con forma de elefante, para representar, de forma irónica, "elefante en la sala" al que se han referido un bloque de consejerías por los acordeones y otras irregularidades en casillas, como boletas planchadas, casillas con votación superior al 100%, entre otras.

Consideró que los acordeones marcan tendencias políticas, mismas que simpatizan con distintas facciones de la clase política y hay afinidades genéricas, y estas buscan su camino.

El consejero Arturo Castillo, primero, agradeció al consejero Espadas por traer el globo de elefante, para después señalar que la existencia de los acordeones y su distribución a gran escala está acreditada.

"Las dudas que estamos planteando, las dudas razonables que nos impidieron a cinco consejeros declarar la validez de la elección no están basadas en intuiciones o sospechas, están basadas en cuestiones documentadas de distribución de propaganda ilícita en todo el país que seguramente afectó la elección", apuntó.

El consejero Uuc-kib lamentó que se desacredite el trabajo del INE en un contexto en el que está bajo la mira y es objeto de ataques, así como un riesgo de dejar de funcionar para ser sustituido por otro ente.

"Me permito sugerirle, consejero Castillo, que para la próxima se busque un elefante más sólido", dijo y procedió a desinflar el globo morado del elefante.

El consejero Jaime Rivera cuestionó al consejero Espadas: "si muchos de sus antiguos camaradas de partido se sentirán hoy muy complacidos con lo que ahora defiende, incluidos los acordeones, y que lo haga con tanta vehemencia".

La consejera Claudia Zavala enlistó las evidencias de la presencia de estos instrumentos el día de la jornada electoral y cuestionó si puede llamarse una elección auténtica.

"¿Qué representa lo que vimos de los acordeones? No nada más números. Representa una mancha a un sistema que ha sido resguardado desde hace mucho tiempo para que no se intervenga de la forma como se quiso intervenir", apuntó.

"Para mí eso que pasó de las boletas planchadas daña toda la elección, no es cuestión de casillas. Me parece que esa sombra y esa mancha es lo que no se debe permitir", sostuvo.