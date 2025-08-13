Nacional Narcotráfico Profeco Alonso Ancira

¿Qué políticas públicas deben identificar a los municipios gobernados por Morena, según Luisa Alcalde?

Alcalde Luján declaró que el concepto está claro a nivel federal y estatal, pero debe reforzarse a nivel municipal

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, anunció que el Consejo Nacional del partido fortalecerá a los gobiernos municipales de Morena, los cuales hasta febrero de 2025 eran mil 125, de los dos mil 477 que conforman México. 

"El lograr tener claridad en cuáles son las políticas públicas que Morena implementa a nivel municipal, que cualquiera que pise un territorio sepa que se trata de un gobierno municipal de Morena..."

Los tres factores principales serán:

Orientar anualmente a lo verdaderamente indispensable, lo que la gente exige de sus gobiernos municipales, agua, drenaje, alumbrado público, bacheo y basura

Considerando que se tiene un entendimiento en materia de seguridad con los niveles federal y estatal.


Luisa Alcalde afirmó que no debe haber problema en los asuntos antes mencionados y que las mujeres puedan caminar de manera segura. 


"Se alumbraron las calles y tuvimos efectos inmediatos en bajar la incidencia delictiva". 


La dirigente de Morena planteó que los alcaldes no deben descuidar sus prioridades que "con ganas de dejar un sello hizo una gran obra y descuido el drenaje o el tema de los baches".


Manifestó que deberán dedicar por lo menos un día a la atención directa de la ciudadanía, "que se salgan del palacio municipal con su gabinete y atiendan a la gente". 


Donde les puedan hacer solicitudes en el "día del pueblo".


Indicó también que se creará la Escuela Municipalista de Morena para formar a presidentes municipales, regidores y síndicos en el manejo eficiente de los recursos, "en una cosa fundamental que todos tengamos claro qué significa la austeridad republicana en el ejercicio del gobierno".



