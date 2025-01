¿Qué pasó con Maribel Guardia y su nuera? Conflicto legal genera controversia

Maribel Guardia sorprendió al anunciar acciones legales contra Imelda Garza Tuñón, viuda de su hijo Julián Figueroa y madre de su nieto José Julián, a pesar de que aparentemente mantenían una excelente relación y compartían hogar. Según la actriz, esta medida busca garantizar la "seguridad del niño".

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la demanda argumenta que Imelda “no se hace responsable del menor, lo abandona, se va de fiesta por días y regresa ebria o posiblemente drogada”, acusaciones que la joven ya desmintió.

“Los únicos amigos que he recibido en mi casa son de la comunidad LGBT, y mi hijo ya declaró que eso no es cierto. Además, las pruebas de antidoping salieron negativas”, aseguró Garza Tuñón al ser abordada por medios, luego de que las autoridades mantuvieran bajo resguardo a su hijo.

¿Por qué hay un conflicto legal?

El enfrentamiento entre Maribel e Imelda habría escalado tras un incidente en el colegio del pequeño. Según Garza Tuñón, Maribel intentó llevarse al niño sin su consentimiento, lo que desencadenó una disputa en la que ella defendió su derecho como madre.

Imelda atribuye la situación a su decisión de mudarse de la casa de Maribel Guardia, señalando que esto marcó el inicio de los problemas.

“Han pasado casi dos años desde el fallecimiento de Julián. Por más que lo quiera, él no va a volver, y necesito un nuevo espacio para criar a mi hijo”, explicó.

La actriz de comedia musical también expresó su indignación: “No es justo. Justo cuando decido irme de su casa, empiezan a surgir estas acusaciones. Siento que Maribel quiere quedarse con mi hijo, pero no tiene ese derecho”.

Imelda dejó claro que no permitirá que le arrebaten a su hijo:

“Soy su madre, y la mamá es la mamá. Maribel ya tuvo su oportunidad como madre; ahora déjeme tener la mía”, enfatizó.

La joven también mostró su molestia porque el niño se encuentra bajo cuidado de las autoridades. “No entiendo cómo llegamos a esto. Un niño no debería estar encerrado aquí. Si Maribel lo ama tanto, ¿por qué no ha venido a verlo?”, declaró.

José Julián, según su madre, está muy molesto con su abuela y no desea verla.

Condiciones para una reconciliación

Imelda afirmó que solo permitirá que Maribel vuelva a ver a su nieto si le ofrece disculpas públicas. “Si no lo hacen, no puedo permitir que me falten al respeto de esta manera. Mi hijo ya está protegido en caso de que las cosas no salgan a mi favor; mi padre asumirá su tutela si es necesario”, concluyó.

Este enfrentamiento familiar continúa generando controversia y acapara la atención pública.

¿Qué ha dicho al respecto Maribel Guardia?

Maribel Guardia únicamente ha colocado un mensaje en redes sociales, donde asegura que busca proteger la integridad de su nieto.

VER MÁS Maribel Guardia toma acciones legales contra su nuera por conflicto

Las declaraciones de la costarricense aparecen tan solo minutos después de que comenzaran a circular rumores de un fuerte altercado entre ambas artistas. El pleito, según publicó la influencer Chamonic, habría ocurrido esta misma tarde a las afueras del colegio del menor, donde Imelda se apareció con policías y acusó a Maribel de intentar llevarse al niño.