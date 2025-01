¿Qué pasó con Erika Alcocer, ganadora de segunda generación La Academia?

Erika Alcocer Luna, nacida el 19 de julio de 1974 en Tampico, Tamaulipas, comenzó su carrera musical a los 14 años, tomando clases de canto y uniéndose a un grupo escolar.

Tras mudarse a San Luis Potosí, en 2002 audicionó para Operación Triunfo México, llegando a la etapa final del casting. En 2003, participó en la segunda temporada de La Academia de TV Azteca, donde se destacó con canciones como "Nothing Compares to You", "I Will Always Love You" y "All By Myself", incluidas en los discos oficiales del programa.

Con una voz mezzosoprano de amplio rango, Erika ha demostrado una gran versatilidad vocal, lo que la ha convertido en una de las intérpretes más destacadas. Durante la cuarta emisión de La Academia, recibió una beca de la Fundación John Langdon Down a través de Fundación Azteca, para apoyar a su hijo Erik, quien tiene Síndrome de Down.

¿Qué pasado con Erika?

Tras ganar el primer lugar en La Academia en 2003, Erika continuó su carrera con otros proyectos, como Desafío de Estrellas de TV Azteca en 2006, y lanzó su álbum Devuélveme la Vida. En 2010, se unió al grupo Las Reinas junto a Estrella Veloz y Aranza, y en 2018 participó en La Voz México, donde formó parte del equipo de Maluma.

Erika se casó en 1993 con el músico Ricardo Briones, con quien tuvo dos hijos: María José (Majo), quien también es cantante y fue corista de Yahir, y Erik, nacido en 2001 con Síndrome de Down. Erik ha sido entrenado en natación por la medallista Dunia Camacho Marenco. Tras su separación, Erika inició una relación con el productor musical y guitarrista Juan Pablo Mezzara, con quien lleva siete años de relación.

En 2015, Erika transformó su vida al perder 30 kilos mediante ejercicio y hábitos saludables. A sus 49 años, sigue equilibrando su carrera musical con el apoyo a sus hijos. Erik, ahora de 22 años, se ha graduado y es un deportista activo, modelo y competidor en natación, ganando medallas en Paranacionales.

En octubre de 2021, Erika y su familia vivieron una situación traumática cuando sufrieron un asalto armado frente a su casa, durante el cual Majo resultó herida por un machete. Actualmente, Majo, de 29 años, intentó ingresar a La Academia 2024, pero aunque pasó dos filtros, no logró avanzar, lo que generó un gran apoyo en redes sociales pidiendo una nueva oportunidad para ella.