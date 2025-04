¿Qué pasó con el testamento de Fernando del Solar? Anna Ferro revela detalles

La lectura del testamento de Fernando del Solar, fallecido el 30 de junio de 2022, permaneció en pausa desde su muerte, lo que dio pie a una ola de especulaciones, acusaciones y disputas legales. Hoy, Anna Ferro, su viuda y compañera de vida en sus últimos años, ha confirmado que el documento será finalmente abierto.

Ferro y Del Solar contrajeron matrimonio pocos meses antes de que él perdiera la vida tras una larga lucha contra el cáncer. Sin embargo, el proceso legal para dar lectura al testamento se detuvo, provocando múltiples versiones sobre el destino de sus bienes y la presunta falta de respeto a su última voluntad.

Acusaciones y tensiones familiares

Tras la muerte del conductor, surgieron señalamientos hacia Anna Ferro. Una fuente cercana declaró a TVNotas que Anna habría vaciado las cuentas bancarias del presentador y vendido algunas de sus pertenencias. Además, surgió una disputa legal en torno a un departamento que, según reportes, Fernando había puesto en fideicomiso para sus hijos.

Otro punto de crítica fue la decisión de esparcir las cenizas del conductor sin la presencia de sus hijos, lo que generó indignación entre seguidores y familiares. Ferro defendió su decisión alegando que no estaba lista emocionalmente y que esperó una señal para hacerlo. “La urna se agrietó sola. Sentí que era él diciéndome que era momento de dejarlo ir”, explicó en una publicación de Instagram, donde también mencionó haber llevado una fotografía de los hijos de Fernando al momento de la despedida.

Anna Ferro: “Estoy lista”

En entrevista con Sale el sol, Ferro reveló que recientemente fue notificada oficialmente para presentarse a la lectura del testamento: “Era algo que yo quería hacer desde hace tiempo, pero la notificación llegó en un proceso extraño, como a escondidas, cuando debió ser algo sencillo”, dijo.

Ferro subrayó que conoce el contenido del testamento y que no se está quedando con bienes que no le correspondan: “Yo soy su familia. Fer tenía derecho a decidir qué hacer con sus cosas. No me estoy apropiando de nada indebido. Si así fuera, ya no estaría aquí”.

También explicó que el polémico fideicomiso fue creado cuando Fernando se encontraba en estado grave, entre 2015 y 2022. “Él quiso cancelarlo, pero no pudo. Había muchas trabas. Ese fideicomiso fue una medida de protección en su momento”, afirmó.

Retrasos y razones

Sobre por qué se tardó tanto en abrir el testamento, Ferro admitió que, además de la burocracia, el retraso fue también emocional: “No estaba lista. No inicié el trámite cuando debí hacerlo. Y con tanta fricción, lo más prudente fue esperar y hacerlo ante un juez”, explicó.

Aunque aún no hay una fecha oficial para la lectura del testamento, Anna Ferro asegura que este paso representa el cierre de una etapa dolorosa: “Esto marcará el fin de todo lo que se ha dicho. Estoy lista para seguir adelante”.