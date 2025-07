¿Qué pasó con Christian Martinoli? Hospitalizado tras ataque de un animal

En las últimas horas, el nombre del comentarista deportivo, Christian Martinoli, ha dado bastante de qué hablar luego de darse a conocer que tuvo que ser hospitalizado tras ser atacado por un animal.

Y es que aunque el hecho no es reciente, hace unos días Martinoli apenas lo hizo público mientras narraba el partido México vs. Arabia Saudita, recordando que 'alguna vez fue mordido por un roedor'.

La anécdota surgió luego de que Luis García, 'El Doctor’, le preguntara 'por qué no se acercaba a los árboles', a lo que Martinoli respondió que no lo hacía 'porque la última vez que lo hizo, fue mordido por una ardilla'.

“El ‘Doctor’ (Luis García) me dice: ‘¿Por qué no te acercas a los árboles?’ La última vez que me acerqué, me mordió una ardilla", dijo.