¿Qué pasó con Ale Arratia? Conductora de televisión de La Laguna

Hace casi 10 años, algunos laguneros solían acompañar sus mañanas junto a la conductora Ale Arratia y su programa de televisión, el cual se volvió un clásico para muchos mientras desayunaban.

¡ Aush!, emitido por Televisa Laguna entre los años 2010 y 2016, era un programa donde su presentadora, Ale Arratia, compartía con los espectadores noticias de la farándula, tips de belleza, platicas de la vida cotidiana y también hablaba sobre eventos de la región.

El carisma, gracia y belleza de la presentadora la llevaron a ganar considerable fama en la región y, para bien o para mal, la misma incluso fue tema de conversación en el programa conducido por Eduardo Videgaray, La Sopa, donde recibió diversas burlas por parte de éste.

Las críticas y las burlas no fueron lo suficientes para detener a Ale con su programa y la 'chica Aush' continuó por un tiempo más.

"Cuando estas en la TV te arriesgas a que hablen de ti, yo por eso siempre les digo ‘A mi o me aman o me odian’; las cosas malas las sacudo y no me importan, solo me quedo con el cariño que me brinda la gente y con sus buenas vibras", dijo Ale Arratia en una entrevista para El Siglo de Torreón en 2015.