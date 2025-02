¿Qué opinó Sheinbaum sobre la entrevista de Felipe Calderón con Yordi Rosado?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la reciente entrevista que le hizo el presentador de televisión Yordi Rosado al expresidente Felipe Calderón, a quien llamó "espurio".

En su conferencia mañanera de este miércoles 19 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que el exmandatario de México "anda muy activo" y declaró que "lo más grave" de Calderón fue declarar "la guerra contra el narco".

"Debería dedicarse a ser expresidente", declaró la titular del Ejecutivo.

"Llama la atención por qué tan activo", dijo la Presidenta al recordar que se encontraron contratos del cuñado de Calderón, Hildebrando Zavala, con la Secretaría de Energía y con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

"Después de eso hicimos una investigación más profunda y resulta que Hildebrando Zavala tenía muchos contratos en el Instituto Nacional Electoral, y de ahí se fueron descubriendo que una buena parte del fraude tuvo que ver con esos contratos", mencionó . También criticó que, después de dejar la Presidencia de México, Felipe Calderón se fue a trabajar a Iberdrola.

"Quizá el mayor problema, todo es problemático, todo es denunciable, pero lo más grave fue la decisión de Calderón de la guerra contra el narco. ¡Cómo es posible, vean nada más el cinismo, que la Casa Blanca pone en su tuit o en X como demostración del vínculo del gobierno con el narco, la detención de García Luna ahora!", dijo.