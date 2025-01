Que no te cueste superar la 'cuesta de enero', ¿Cómo planificar tus gastos?

A fin de que las familias mexicanas enfrenten de la mejor manera la llamada “ cuesta de enero” y puedan gozar de finanzas sanas a lo largo del año, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sugiere realizar un planificador de gastos, que ayudará a alcanzar metas y evitar contratiempos financieros.

Con el planificador se pueden mantener las finanzas bajo control, ya que ayuda a organizar y gestionar el dinero en el año, sin embargo es importante revisarlo y actualizarlo periódicamente para adaptarlo a eventos importantes que puedan ocurrir, como un matrimonio, el nacimiento de un hijo, la entrada a la universidad, entre otros.

Para organizar los gastos, la Profeco proporciona herramientas para realizar un planificador. Primero se recomienda tener a la mano recibos, estados de cuenta, tickets de compra e información de otros desembolsos. En caso de compartir gastos con la pareja o algún familiar, pueden ponerse de acuerdo sobre si habrá un lugar específico para reunir la documentación o si cada quien lo hará por su cuenta.

Luego hay que establecer las entradas de dinero, los gastos fijos, los de temporada y también imprevistos, en un determinado periodo de tiempo. Se recomienda hacer el planeador por mes, y siempre considerar el concepto de imprevistos; detallar los gastos con claridad e identificar los meses con riesgos de afectar la estabilidad financiera, así como ser objetivo y consciente de los alcances que se tienen con las metas de acuerdo con el nivel de ingresos.

Para facilitar el uso del planificador se puede recurrir a los colores del semáforo, que ayudarán a identificar en qué escala se encuentra el usuario de acuerdo con sus gastos y pagos de cada mes. Esto permite hacer los ajustes necesarios para estar preferentemente en el color verde. El color rojo indica demasiados gastos. En este periodo se aconseja reducir gastos innecesarios y evitar pedir prestado.

El amarillo denota un mes con nivel medio de gasto, aunque el margen de ahorro y liquidez podrían no ser óptimos, por lo que se deben moderar los gastos, realizar los verdaderamente necesarios. El color verde del semáforo es para el mes donde no se tienen muchos gastos, pero no quiere decir que no se puedan dar desembolsos fuertes. Este color permite identificar un mes donde se puede ahorrar, enfrentar imprevistos o cubrir los meses con mayores gastos.

La Profeco recomienda hacer conciencia de la manera en que se gasta el dinero, detallar los gastos, no hacer compras por impulso sino planearlas, informarse, comparar y elegir.