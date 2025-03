¿Qué medidas se deben implementar para mejorar la calidad del aire en Torreón? Toxicólogo responde

La ciudad llegó al punto en que se deben tomar medidas extremas, y posiblemente de alto costo político, para contener los efectos de la contaminación ambiental generada por el excesivo parque vehicular, pues sumado a otro tipo de factores que escapan del control de las personas, seguirá afectando gradualmente la calidad de vida.

Disposiciones como el “Hoy no circula” de la Ciudad de México, la verificación vehicular obligatoria y periódica, con sanciones para los propietarios de las unidades automotores que no pasen la prueba, son algunas de las medidas que, si bien pueden no ser agradables para la población, deberían de implementarse con carácter de urgente, consideró Gonzalo García Vargas, toxicólogo y titular del Centro de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud.

La advertencia no es para menos: de acuerdo con la última estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el parque vehicular de esta ciudad se incrementó un 27.59 por ciento de 2019 a 2023 (el dato más reciente), al pasar de 201 mil 829 a 257 mil 524 unidades, lo que incluso rebasaría las proyecciones de crecimiento del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan), que apuntan a que en 2023 Torreón contará con 278 mil vehículos.

Es necesario considerar, además, que estos números son los que corresponden a los vehículos debidamente registrados ante el estado, sin incluir los de procedencia extranjera que no han sido regularizados.

García Vargas señaló que el tránsito vehicular es el principal causante de la calidad del aire extremadamente mala que se registrado durante los últimos días, aunque también ha estado asociado a fenómenos climáticos y la presencia de incendios.

Los equipos que se instalaron en la pasada administración municipal ampliaron la medición de partículas contaminantes, tanto las menores de 10 micras (PM10) como las PM2.5, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) están consideradas como carcinógenas principalmente para los pulmones, con un mayor riesgo para los grupos de población más vulnerables, como los menores de cinco años, los adultos mayores y personas con problemas respiratorios crónicos.

Al respecto, el toxicólogo García Vargas comentó que las emisiones de PM10, PM2.5, el ozono, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono están directamente asociadas a los vehículos automotores, mientras que el dióxido de azufre se relaciona más con actividades de tipo industrial.

“La información ya se tiene, ahora hay que hacer algo con ella y plantear soluciones de fondo”, consideró.

Aunque ya existe una propuesta legislativa para el “Hoy no circula”, esta disposición no sería conveniente de forma generalizada, sino solamente en ciudades como ésta, Saltillo, Monclova y Piedras Negras y sus áreas conurbadas, donde se concentra la problemática.

“En lo que atañe a nuestro control, es importante comenzar a actuar, tiene que haber una disminución del uso del vehículo, pues ya estamos en el extremo de que no hay dónde estacionarse porque todos traemos coche, aunque a veces se utilice para moverse tres o cuatro cuadras”, lo que además de afectar el ambiente contribuye al sedentarismo de la persona.

Sin embargo, esta medida tendría que complementarse con otras de carácter integral, como la modernización del sistema de transporte público, ya que una de las razones del crecimiento exponencial del parque vehicular se atribuye precisamente a que no se cuenta con alternativas de movilidad eficientes y seguras.

Aunque la verificación vehicular existe, no es obligatoria, de manera que tendría que regularse su aplicación; en suma, los tomadores de decisiones tendrán que estar conscientes del costo político y asumirlo por el bien de todos.

¿A qué otros factores se asocia la mala calidad del aire?

La temporada en curso muestra un cúmulo de factores asociados a los indicadores de calidad del aire “extremadamente mala” que las mediciones han arrojado los días recientes, a lo que se debe no sólo el incremento de alergias, sino también de otras enfermedades respiratorias.

El titular del Centro de Salud Ambiental explicó que, por una parte, está el inicio de la primavera, con la floración y expulsión de polen que contribuye a los cuadros alérgicos; el clima tampoco ha ayudado mucho porque no ha llovido y es excesivamente seco, lo que hace que las partículas de polvo sean más ligeras.

Actualmente, dijo, ocurre un fenómeno de presencia de partículas suspendidas que proviene desde Texas, y que afecta a Nuevo León, el centro de Coahuila y que también afecta a esta zona semidesértica, aunado a la presencia de incendios forestales y al aumento en la velocidad de los vientos.

Todo esto hace que además de las alergias, se incrementen enfermedades respiratorias que responden a dichas partículas, y cuya sequedad provoca una respuesta similar a las alergias, pero con causa diferente, manifestándose con nariz inflamada, hiper secreción, lagrimeo y otros malestares.

“Es por esto que los grupos vulnerables a que nos referimos comienzan a tener problemas respiratorios medios y bajos, es decir, en bronquios y pulmones”, resaltó.

