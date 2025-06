¿Qué le pasó a Nicola Porcella? Fue ingresado de urgencia al hospital

Nicola Porcella preocupó a sus seguidores al compartir imágenes desde un hospital, donde se le vio en un estado vulnerable. Aunque inicialmente no reveló detalles sobre su condición, la incertidumbre generó alarma entre el público.

Durante la mañana de este jueves 5 de junio, los conductores del programa Hoy expresaron su sorpresa y preocupación por la situación del actor peruano, mencionando sus recientes publicaciones desde el nosocomio. ¿Qué ocurrió?

Más tarde, Nicola aclaró la razón de su hospitalización en una entrevista para el mismo programa, explicando los motivos que lo llevaron a ser internado de emergencia.

¿Cuál es su estado de salud actual?

Nicola Porcella sorprendió a sus seguidores al anunciar su hospitalización de emergencia la madrugada del miércoles 4 de junio de 2025. A través de una historia en Instagram, el actor peruano compartió una fotografía donde se le observa recostado en una camilla, conectado a varios dispositivos médicos.

El exparticipante de La casa de los famosos México acompañó la imagen con un mensaje que generó preocupación entre sus fanáticos, aumentando la incertidumbre sobre su estado de salud.

“Esto de estar solo, ya no me está gustando”, aunado a un emoji de cara de tristeza.

Más tarde, Nicola Porcella aclaró las razones detrás de su hospitalización, revelando que fue debido a una severa infección estomacal.

El conductor explicó que el problema se originó, probablemente, por el consumo de pescado en mal estado, lo que desencadenó intensos vómitos y una descompensación que hizo necesaria su atención médica de emergencia.

“Me dio una infección en el estómago, pero nunca me había sentido tan mal; primera vez que me enfermo estando lejos y solo. Me atendieron superbién, estaba tranquilo, aunque no paraba de vomitar”, dijo el famoso.

“Salí bien de madrugada y me fui a mi casa a descansar unas cuantas horas. Todavía me siento mal, pero hay que chambear, no podemos dejar de chambear, así que unas cuantas inyecciones y listo”, agregó el famoso.