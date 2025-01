¿Qué le dijo Pati Chapoy a Daniela Romo tras nueva polémica con reportero?

El pasado 15 de diciembre, Daniela Romo protagonizó un incómodo episodio durante la alfombra roja de la obra Buenos muchachos, evento encabezado por Juan Soler y Héctor Suárez Gomís.

En el cierre de temporada, el reportero Ricardo Manjarrez intentó obtener declaraciones de la actriz con un breve: “Un minutito”, pero Romo se negó tajantemente con un frío: “No, muchas gracias, buenas tardes”.

La tensión aumentó al término del evento, cuando Daniela, ignorando por completo a los medios, se limitó a comentar: “Ya me voy”, a pesar de que inicialmente se había prometido acceso a la prensa. Manjarrez, visiblemente molesto, relató que se acercó de manera respetuosa y que, al retirarse, comentó a sus colegas: “Déjala, no quiere”, lo que provocó una respuesta inesperada de la actriz: “¿Quién te dijo?”.

El conflicto no quedó ahí. Durante su asistencia a la obra La tiendita de los horrores, en la que Chantal Andere celebró 37 años de carrera, Daniela volvió a encontrarse con Ricardo Manjarrez. Esta vez, lo confrontó directamente y, frente a los presentes, le reprochó un incidente del pasado:

“Tú le dijiste a un reportero de Telemundo: ‘No quiere, ya ni la sigas’. Hay que ser prudente con las palabras. Si no estás de humor, no vengas a dar entrevistas a escupir cosas feas. Yo me he ganado el respeto y, cuando digo ‘no’, es ‘no’”.

Manjarrez, intentando calmar la situación, respondió: “Yo respeté su decisión”.

Pati Chapoy se mete al enfrentamiento

El enfrentamiento llegó hasta los foros de Ventaneando, donde Pati Chapoy respaldó públicamente a su reportero. En un mensaje dirigido a Daniela Romo, la conductora expresó:

“Te mando primero un saludo con mucho cariño y, después, un comentario: no es bueno enojarse cuando hay prensa, porque te vamos a ventanear, como en este caso”.

Chapoy dejó clara su postura al defender a su equipo y recalcar la importancia de una relación respetuosa entre artistas y periodistas.

Durante el mismo evento, Romo también criticó la evolución del periodismo de espectáculos, señalando que antes se manejaba con mayor prudencia: