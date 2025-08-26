Durango

¿Qué indican las declaraciones patrimoniales de los senadores de Durango?

Tras la admisión del senador morenista Gerardo Fernández Noroña de haber adquirido una vivienda de 12 millones de pesos en noviembre pasado, se consultó también las declaraciones patrimoniales de los senadores de Durango, quienes no reportaron propiedades. 

Durango tiene como representantes en la Cámara Alta a Lilia Margarita Váldez Martínez por Morena; a Alejandro González Yáñez por el PT; y a Gina Gerardina Campuzano González por el PAN.

Váldez Martínez declaró no tener propiedades, inversiones ni participación en empresas hasta su declaración patrimonial de 2024.

El mismo caso fue con el petista, González Yáñez quien declaró tener la licenciatura trunca en Economía así como no tener bienes muebles, inversiones o participación en empresas. 

Según el Sistema de Información Legislativa, ha sido diputado federal en dos ocasiones, la primera en 1997 y la segunda en 2003; además de senador de 2006 a 2012; de 2018 a 2024 y en la actual Legislatura. 


En el caso de la legisladora panista Campuzano González, su declaración patrimonial de 2024 indica que apenas obtuvo el título de licenciada en Derecho por la Universidad TecMilenio en enero del 2024. 


Y que ha sido diputada federal, pero tampoco posee bienes, vehículos o participación en empresas. 



               
               


               

               
               

               
               
               
