¿Qué hace tan especial a Groenlandia para que Donald Trump quiera comprarla?

Groenlandia es un territorio de una superficie de 2.2 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo hace la isla más grande del mundo y una de las aspiraciones expansionistas de Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos.

La ambición de Trump por el territorio autónomo se remonta a agosto de 2019, cuando externó su deseo de que Estados Unidos comprara Groenlandia a Dinamarca.

En ese entonces el primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, declaró que era una “discusión absurda” y el territorio no estaba a la venta.

“Groenlandia no está a la venta. Groenlandia no es danés. Groenlandia le pertenece a Groenlandia. Yo espero fuertemente que no sea dicho seriamente”.